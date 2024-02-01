Украина затопила российский ракетный катер "Ивановец" в Крыму

В ночь на 1 февраля после серии взрывов пошел ко дну российский ракетный катер "Ивановец" на рейде озера Донузлав. Об этом сообщает online.ua со ссылкой на свои источники в Минобороны Украины.

Украина смогла уничтожить еще один российский катер

Сегодня ночью после серии взрывов затонул российский ракетный катер "Ивановец" на рейде озера Донузлав, - сообщают нашей команде инсайдеры в МО. Поделиться

Что важно понимать, 31 января в оккупированном Севастополе, в районе Сак, Евпатории и Раздольного прогремели несколько взрывов. Недалеко от аэродрома Бельбек произошел пожар.

После этого Минобороны РФ заявило о сбитии 20 ракет над Черным морем и Крымом и о падении обломков на воинскую часть в Любимовке.

По словам оккупантов, обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе от н. п. Любимовка.

Как в Воздушных силах комментируют новую атаку на Крым

Как сообщил 1 февраля спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, украинская авиация атаковала в оккупированном Крыму аэродром "Бельбек", где располагается военная техника захватчиков.

Также он призвал дождаться спутниковых фото и данных от разведки, чтобы оценить масштабы атаки.

Российского присутствия становится все меньше в Крыму. Это происходит далеко не в первый раз. Наши пилоты тактической авиации "вычищают" Крым от россиян, – отметил Юрий Игнат. Поделиться

Он официально подтвердил удар по аэродрому "Бельбек", где базировалось 204 бригада тактической авиации.