Украина затопила российский ракетный катер "Ивановец" в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

Украина затопила российский ракетный катер "Ивановец" в Крыму

ракетный катер "Ивановец"
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Источник:  online.ua

В ночь на 1 февраля после серии взрывов пошел ко дну российский ракетный катер "Ивановец" на рейде озера Донузлав. Об этом сообщает online.ua со ссылкой на свои источники в Минобороны Украины.

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Сегодня ночью после серии взрывов затонул российский ракетный катер "Ивановец" на рейде озера Донузлав, - сообщают нашей команде инсайдеры в МО.

Что важно понимать, 31 января в оккупированном Севастополе, в районе Сак, Евпатории и Раздольного прогремели несколько взрывов. Недалеко от аэродрома Бельбек произошел пожар.

После этого Минобороны РФ заявило о сбитии 20 ракет над Черным морем и Крымом и о падении обломков на воинскую часть в Любимовке.

По словам оккупантов, обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе от н. п. Любимовка.

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Как сообщил 1 февраля спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, украинская авиация атаковала в оккупированном Крыму аэродром "Бельбек", где располагается военная техника захватчиков.

Также он призвал дождаться спутниковых фото и данных от разведки, чтобы оценить масштабы атаки.

Российского присутствия становится все меньше в Крыму. Это происходит далеко не в первый раз. Наши пилоты тактической авиации "вычищают" Крым от россиян, – отметил Юрий Игнат.

Он официально подтвердил удар по аэродрому "Бельбек", где базировалось 204 бригада тактической авиации.

Вчера было поражение определенных объектов. Есть разная информация о последствиях, но нужно дождаться спутниковых снимков и подтверждений нашей разведки относительно того, какие именно объекты были поражены. Очень хочется, чтобы побольше ценной техники было выведено из строя, – подчеркнул Игнат.

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