Украина затопила российский ракетный катер "Ивановец" в Крыму

В ночь на 1 февраля после серии взрывов пошел ко дну российский ракетный катер "Ивановец" на рейде озера Донузлав. Об этом сообщает online.ua со ссылкой на свои источники в Минобороны Украины.
Украина смогла уничтожить еще один российский катер
Что важно понимать, 31 января в оккупированном Севастополе, в районе Сак, Евпатории и Раздольного прогремели несколько взрывов. Недалеко от аэродрома Бельбек произошел пожар.
После этого Минобороны РФ заявило о сбитии 20 ракет над Черным морем и Крымом и о падении обломков на воинскую часть в Любимовке.
По словам оккупантов, обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе от н. п. Любимовка.
Как в Воздушных силах комментируют новую атаку на Крым
Как сообщил 1 февраля спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, украинская авиация атаковала в оккупированном Крыму аэродром "Бельбек", где располагается военная техника захватчиков.
Также он призвал дождаться спутниковых фото и данных от разведки, чтобы оценить масштабы атаки.
Он официально подтвердил удар по аэродрому "Бельбек", где базировалось 204 бригада тактической авиации.
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