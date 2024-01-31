Россияне заявили о сбитии 20 ракет над Крымом

31 января в оккупированном Севастополе, в районе Сак, Евпатории и Раздольного, прогремели несколько взрывов. Недалеко от аэродрома Бельбек произошел пожар.

Оккупанты заявили о сбитии 20 ракет над Крымом

Минобороны РФ заявило о сбитии 20 ракет над Черным морем и Крымом и о падении обломков на воинскую часть в Любимовке.

Минобороны РФ подчеркнуло, что около 18:00 российские силы ПВО якобы уничтожили 20 авиационных управляемых ракет над акваторией Черного моря и над оккупированным Крымом.

Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе от н. п. Любимовка Республики Крым, – говорится в сообщении. Поделиться

Ранее "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что оккупанты отбили массированную атаку на город, сбив более шести ракет.

В садовом обществе "Усть-Бельбек", по предварительным данным, повреждено от упавших обломков 12 зданий. Повреждения незначительны: выбиты стекла, повреждены заборы и тому подобное, – написал он. Поделиться

Олещук намекнул на причастность Воздушных сил к событиям в Крыму

В высшем украинском командовании сделали намек на причастность ВСУ к ударам по оккупированному Крыму сегодня, 31 января.

Об этом сообщает командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

А вы знали, что в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины есть 204 Севастопольская бригада тактической авиации? – пишет Олещук. Поделиться

По его словам, ее штатным местом базирования является аэродром Бельбек.

Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А пока спасибо всем, кто приобщился к очищению Крыма от российского присутствия! – добавил он. Поделиться

Взрывы в Крыму 31 января

31 января во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы.

Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, где можно было заметить следы от ракет в небе.

Также в пабликах писали о пожаре в районе аэродрома "Бельбек" после взрывов и работы противовоздушной обороны.