Россияне заявили о сбитии 20 ракет над Крымом

31 января в оккупированном Севастополе, в районе Сак, Евпатории и Раздольного, прогремели несколько взрывов. Недалеко от аэродрома Бельбек произошел пожар.
Оккупанты заявили о сбитии 20 ракет над Крымом
Минобороны РФ заявило о сбитии 20 ракет над Черным морем и Крымом и о падении обломков на воинскую часть в Любимовке.
Минобороны РФ подчеркнуло, что около 18:00 российские силы ПВО якобы уничтожили 20 авиационных управляемых ракет над акваторией Черного моря и над оккупированным Крымом.
Ранее "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что оккупанты отбили массированную атаку на город, сбив более шести ракет.
Олещук намекнул на причастность Воздушных сил к событиям в Крыму
В высшем украинском командовании сделали намек на причастность ВСУ к ударам по оккупированному Крыму сегодня, 31 января.
Об этом сообщает командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.
По его словам, ее штатным местом базирования является аэродром Бельбек.
Взрывы в Крыму 31 января
31 января во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы.
Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, где можно было заметить следы от ракет в небе.
Также в пабликах писали о пожаре в районе аэродрома "Бельбек" после взрывов и работы противовоздушной обороны.
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