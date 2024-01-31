Росіяни заявили про збиття 20 ракет над Кримом

31 січня в окупованому Севастополі, в районі Сак, Євпаторії та Роздольного пролунали кілька вибухів. Неподалік аеродрому Бельбек сталася пожежа.

Окупанти заявили про збиття 20 КАР над Кримом

Міноборони РФ заявило про збиття 20 ракет над Чорним морем та Кримом та про падіння уламків на військову частину в Любимівці.

Міноборони РФ наголосило, що близько 18:00 російські сили ППО нібито знищили 20 авіаційних керованих ракет над акваторією Чорного моря та над окупованим Кримом.

Уламки українських ракет впали на територію військової частини в районі від н. п. Любимівка Республіки Крим, – йдеться у повідомленні. Поширити

Раніше "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що окупанти відбили масовану атаку на місто, збивши понад шість ракет.

У садовому товаристві "Усть-Бельбек", за попередніми даними, пошкоджено від уламків, що впали, 12 будівель. Пошкодження незначні: вибито скло, пошкоджено паркани тощо, – написав він. Поширити

Олещук натякнув на причетність Повітряних сил до подій у Криму

У вищому українському командуванні зробили натяк на причетність ЗСУ до ударів по окупованому Криму сьогодні, 31 січня.

Про це повідомляє командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

А ви знали, що у складі Повітряних сил Збройних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації?, – пише Олещук. Поширити

За його словами, її штатним місцем базування є аеродром Бельбек.

Українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідний аеродром. А поки що дякую всім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності! – додав він. Поширити

Вибухи у Криму 31 січня

31 січня у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи.

Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі.

Також у пабліках писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек" після вибухів та роботи протиповітряної оборони.