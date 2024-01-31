Росіяни заявили про збиття 20 ракет над Кримом

31 січня в окупованому Севастополі, в районі Сак, Євпаторії та Роздольного пролунали кілька вибухів. Неподалік аеродрому Бельбек сталася пожежа.
Окупанти заявили про збиття 20 КАР над Кримом
Міноборони РФ заявило про збиття 20 ракет над Чорним морем та Кримом та про падіння уламків на військову частину в Любимівці.
Міноборони РФ наголосило, що близько 18:00 російські сили ППО нібито знищили 20 авіаційних керованих ракет над акваторією Чорного моря та над окупованим Кримом.
Раніше "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що окупанти відбили масовану атаку на місто, збивши понад шість ракет.
Олещук натякнув на причетність Повітряних сил до подій у Криму
У вищому українському командуванні зробили натяк на причетність ЗСУ до ударів по окупованому Криму сьогодні, 31 січня.
Про це повідомляє командувач Повітряних сил України Микола Олещук.
За його словами, її штатним місцем базування є аеродром Бельбек.
Вибухи у Криму 31 січня
31 січня у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи.
Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі.
Також у пабліках писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек" після вибухів та роботи протиповітряної оборони.
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