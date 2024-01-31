В Крыму прогремели мощные взрывы — фото

В среду, 31 января, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, объявлена воздушная тревога. Кроме того, российские оккупанты перекрыли незаконно построенный Керченский мост.
В Крыму прогремели мощные взрывы
Феодосийцы во временно оккупированном Крыму сообщили о громких взрывах над городом. Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем и двух раненых.
О взрывах сообщили российские Telegram-каналы.
Паблики предполагали, что взрывы были вызваны работой российского ПВО.
Впоследствии стало известно, что около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Очевидцы рассказывали о нескольких громких взрывах в районе морского порта, после чего в небе появились следы дыма и пожар. Ранее перекрыли движение по Крымскому мосту.
Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Феодосийском порту был взорван корабль с иранскими боеприпасами на борту, возможно с "шахедами". Отмечалось, что это непроверенная информация, требующая подтверждения.
Феодосийцы во временно оккупированном Крыму сообщили о громких взрывах над городом. Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем и двух раненых.
О взрывах сообщили российские Telegram-каналы.
Паблики предполагали, что взрывы были вызваны работой российского ПВО.
Впоследствии стало известно, что около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Очевидцы рассказывали о нескольких громких взрывах в районе морского порта, после чего в небе появились следы дыма и пожар. Ранее перекрыли движение по Крымскому мосту.
Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Феодосийском порту был взорван корабль с иранскими боеприпасами на борту, возможно с "шахедами". Отмечалось, что это непроверенная информация, требующая подтверждения.
Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "вражеской атаке" на территории Феодосийского порта.
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