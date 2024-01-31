В Крыму прогремели мощные взрывы — фото

В среду, 31 января, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, объявлена воздушная тревога. Кроме того, российские оккупанты перекрыли незаконно построенный Керченский мост.

В Крыму прогремели мощные взрывы

Феодосийцы во временно оккупированном Крыму сообщили о громких взрывах над городом. Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем и двух раненых.

В результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий — в основном выбиты окна. Шестерых людей эвакуировали в пункты временного размещения, остальные жители разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений пассажирских перевозок нет, — написал утром Аксенов. Поделиться

О взрывах сообщили российские Telegram-каналы.

Паблики предполагали, что взрывы были вызваны работой российского ПВО.

Впоследствии стало известно, что около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Очевидцы рассказывали о нескольких громких взрывах в районе морского порта, после чего в небе появились следы дыма и пожар. Ранее перекрыли движение по Крымскому мосту.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Феодосийском порту был взорван корабль с иранскими боеприпасами на борту, возможно с "шахедами". Отмечалось, что это непроверенная информация, требующая подтверждения.

Феодосийцы во временно оккупированном Крыму сообщили о громких взрывах над городом. Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем и двух раненых.

В результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий — в основном выбиты окна. Шестерых людей эвакуировали в пункты временного размещения, остальные жители разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений пассажирских перевозок нет, — написал утром Аксенов. Поделиться

О взрывах сообщили российские Telegram-каналы.

Паблики предполагали, что взрывы были вызваны работой российского ПВО.

Впоследствии стало известно, что около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Очевидцы рассказывали о нескольких громких взрывах в районе морского порта, после чего в небе появились следы дыма и пожар. Ранее перекрыли движение по Крымскому мосту.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Феодосийском порту был взорван корабль с иранскими боеприпасами на борту, возможно с "шахедами". Отмечалось, что это непроверенная информация, требующая подтверждения.

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "вражеской атаке" на территории Феодосийского порта.