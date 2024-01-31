У Криму прогриміли потужні вибухи — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

У Криму прогриміли потужні вибухи — фото

вибух
Read in English

У середу, 31 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу. Крім того, російські окупанти перекрили незаконно побудований Керченський міст.

У Криму прогриміли потужні вибухи

Жителі Феодосії у тимчасово окупованому Криму повідомили про гучні вибухи над містом. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов повідомив про одного загиблого і двох поранених.

Внаслідок ворожої атаки у Феодосії загинула одна людина, двох поранено. Пошкоджень зазнали шість будівель — здебільшого вибиті вікна. Шістьох людей евакуювали в пункти тимчасового розміщення, решта мешканців розмістилися в рідних і знайомих. Транспортна інфраструктура працює в штатному режимі, обмежень щодо пасажирських перевезень немає, — написав зранку Аксьонов.

Про вибухи повідомили російські Telegram-канали.

Пабліки припускали, що вибухи були спричинені роботою російської ППО.

Згодом стало відомо, що близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Очевидці розповідали про кілька гучних вибухів у районі морського порту, після чого у небі з'явилися сліди диму та було видно пожежу. Раніше перекрили рух Кримським мостом.

Telegram-канал "Кримський вітер", повідомив, що у порту Феодосії був підірваний корабель з іранськими боєприпасами на борту, можливо із "шахедами". Зазначалося, що це неперевірена інформація, яка потребує підтвердження.

Жителі Феодосії у тимчасово окупованому Криму повідомили про гучні вибухи над містом. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов повідомив про одного загиблого і двох поранених.

Внаслідок ворожої атаки у Феодосії загинула одна людина, двох поранено. Пошкоджень зазнали шість будівель — здебільшого вибиті вікна. Шістьох людей евакуювали в пункти тимчасового розміщення, решта мешканців розмістилися в рідних і знайомих. Транспортна інфраструктура працює в штатному режимі, обмежень щодо пасажирських перевезень немає, — написав зранку Аксьонов.

Про вибухи повідомили російські Telegram-канали.

Пабліки припускали, що вибухи були спричинені роботою російської ППО.

Згодом стало відомо, що близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Очевидці розповідали про кілька гучних вибухів у районі морського порту, після чого у небі з'явилися сліди диму та було видно пожежу. Раніше перекрили рух Кримським мостом.

Telegram-канал "Кримський вітер", повідомив, що у порту Феодосії був підірваний корабель з іранськими боєприпасами на борту, можливо із "шахедами". Зазначалося, що це неперевірена інформація, яка потребує підтвердження.

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов повідомив про "ворожу атаку" на території порту Феодосії.

Наразі детонація припинилася, пожежа локалізована. На місці працюють усі профільні служби. Мешканців кількох будинків буде відселено, — написав Аксьонов.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили РЛС протиповітряної оборони окупантів у Криму
СтратКом ЗСУ
РЛС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Якою може бути реакція Путіна на знищення Кримського мосту — думка Буданова
Кирило Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти ремонтують кілька кораблів ЧФ РФ у Криму — АТЕШ
АТЕШ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим