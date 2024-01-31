У Криму прогриміли потужні вибухи — фото

У середу, 31 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу. Крім того, російські окупанти перекрили незаконно побудований Керченський міст.

У Криму прогриміли потужні вибухи

Жителі Феодосії у тимчасово окупованому Криму повідомили про гучні вибухи над містом. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов повідомив про одного загиблого і двох поранених.

Внаслідок ворожої атаки у Феодосії загинула одна людина, двох поранено. Пошкоджень зазнали шість будівель — здебільшого вибиті вікна. Шістьох людей евакуювали в пункти тимчасового розміщення, решта мешканців розмістилися в рідних і знайомих. Транспортна інфраструктура працює в штатному режимі, обмежень щодо пасажирських перевезень немає, — написав зранку Аксьонов. Поширити

Про вибухи повідомили російські Telegram-канали.

Пабліки припускали, що вибухи були спричинені роботою російської ППО.

Згодом стало відомо, що близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Очевидці розповідали про кілька гучних вибухів у районі морського порту, після чого у небі з'явилися сліди диму та було видно пожежу. Раніше перекрили рух Кримським мостом.

Telegram-канал "Кримський вітер", повідомив, що у порту Феодосії був підірваний корабель з іранськими боєприпасами на борту, можливо із "шахедами". Зазначалося, що це неперевірена інформація, яка потребує підтвердження.

Жителі Феодосії у тимчасово окупованому Криму повідомили про гучні вибухи над містом. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов повідомив про одного загиблого і двох поранених.

Внаслідок ворожої атаки у Феодосії загинула одна людина, двох поранено. Пошкоджень зазнали шість будівель — здебільшого вибиті вікна. Шістьох людей евакуювали в пункти тимчасового розміщення, решта мешканців розмістилися в рідних і знайомих. Транспортна інфраструктура працює в штатному режимі, обмежень щодо пасажирських перевезень немає, — написав зранку Аксьонов. Поширити

Про вибухи повідомили російські Telegram-канали.

Пабліки припускали, що вибухи були спричинені роботою російської ППО.

Згодом стало відомо, що близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Очевидці розповідали про кілька гучних вибухів у районі морського порту, після чого у небі з'явилися сліди диму та було видно пожежу. Раніше перекрили рух Кримським мостом.

Telegram-канал "Кримський вітер", повідомив, що у порту Феодосії був підірваний корабель з іранськими боєприпасами на борту, можливо із "шахедами". Зазначалося, що це неперевірена інформація, яка потребує підтвердження.

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов повідомив про "ворожу атаку" на території порту Феодосії.