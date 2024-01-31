Російські окупанти ремонтують кілька кораблів ЧФ РФ у Криму — АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти ремонтують кілька кораблів ЧФ РФ у Криму — АТЕШ

АТЕШ
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Джерело:  АТЕШ

Партизани стежать за 13-м судноремонтним заводом Чорноморського флоту РФ, який розташований у Кілен-бухті у Севастополі. Окупанти ремонтують там кораблі.

Що зʼясували партизани

Як зазначає АТЕШ, під час стеження було виявлено ремонтні роботи кількох кораблів ЧФ РФ.

Ймовірно, окупанти відновлюють результати ефективної роботи Сил оборони України, — зазначає рух.

Як уточнили партизани, цей завод є стратегічним об'єктом, оскільки займається комплексним ремонтом суден усіх рангів — від фрегатів до малих десантних кораблів.

Що відомо про кораблі Чорноморського флоту РФ у Криму

Нещодавно партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля до Севастополя. Російські окупанти намагалися маскувати судно. Пізніше з'ясувалося, що великий десантний корабель, який росіяни пригнали до Севастополя, — це вже відомий "Оленегорский горняк".

Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня 2023 року українські Повітряні сили змогли влучним ударом знищити російський десантний корабель "Новочеркаськ".

Пізніше з'ясувалося, що на борту корабля в момент удару знаходилися дрони-камікадзе "Шахед", тож вибух був дуже потужним. "Новочеркаськ" став черговим кораблем Чорноморського флоту РФ, який вдалося знищити ЗСУ.

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