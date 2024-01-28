До Джанкою прибула нова група російських солдатів — АТЕШ

Партизани зафіксували прибуття до Джанкоя на півночі Криму нової групи російських солдатів.
Що виявили партизани в Джанкої
Агенти АТЕШ зафіксували КАМАЗи, Урали та особовий склад на вокзалі у Джанкої.
Крім того, партизани зазначили, що особовий склад окупантів регулярно приїжджає на потягах та вищевказаних транспортних засобах.
За даними партизан, темпи прибування російських військових залишаються, як і раніше, систематичними.
Партизани вважають, що подібні дії свідчать про намагання окупантів відновити втрати на фронті.
Яка ситуація у Криму
Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.
Нагадаємо, 4 січня у Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські окупанти перекрили рух Кримським мостом.
Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.
Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.
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