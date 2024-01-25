АТЕШ слідкує за корпорацією з виготовлення ракет у Підмосков'ї

Рух кримськотатарського опору АТЕШ надав нові дані про російський завод, який виготовляє ракетне озброєння. Це оборонне підприємство знаходиться у Московській області.
Партизани АТЕШ розвідали місцезнаходження ракетного заводу РФ
Підпільники знайшли корпорацію «Тактичне ракетне озброєння» у Московській області.
Про це АТЕШ повідомили у Telegram.
Дана корпорація проектує та випускає ракетне озброєння різних класів. Серед їхньої продукції є ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу «Бастіон», «Яхонт», «Рубіж» та ін.
Що виявили партизани в Криму
Як зазначають партизани, вони змогли 24 січня зафіксувати передислокацію Великого десантного корабля проекту 775 в Графську пристань міста Севастополь.
Після прибуття в гавань, корабель розвертали і накривали маскуванням.
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