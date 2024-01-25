АТЕШ слідкує за корпорацією з виготовлення ракет у Підмосков'ї
Категорія
Світ
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АТЕШ слідкує за корпорацією з виготовлення ракет у Підмосков'ї

Ракетний завод
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ надав нові дані про російський завод, який виготовляє ракетне озброєння. Це оборонне підприємство знаходиться у Московській області.

Партизани АТЕШ розвідали місцезнаходження ракетного заводу РФ

Підпільники знайшли корпорацію «Тактичне ракетне озброєння» у Московській області.

Про це АТЕШ повідомили у Telegram.

Наші агенти провели зовнішню розвідку центрального офісу одного з найбільших російських оборонних підприємств: корпораці] «Тактичне ракетне озброєння» в н.п. Корольов, Московська область.

Дана корпорація проектує та випускає ракетне озброєння різних класів. Серед їхньої продукції є ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу «Бастіон», «Яхонт», «Рубіж» та ін.

Ми вирахували виробничі цехи, комори з реагентами та технікою. Також ми, напевно, знаємо розташування адміністративного корпусу з усією документацією. Цей військовий об'єкт має бути знищений і ми будемо над цим працювати! – заявили підпільники.

Що виявили партизани в Криму

Як зазначають партизани, вони змогли 24 січня зафіксувати передислокацію Великого десантного корабля проекту 775 в Графську пристань міста Севастополь.

Після прибуття в гавань, корабель розвертали і накривали маскуванням.

Найімовірніше, незабаром виконуватиме бойове чергування. Усю оперативну інформацію ми вже давно передали СОУ, – додали партизани.

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