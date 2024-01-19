Росіяни перекинули в Севастополь ракети "Онікс" — АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни перекинули в Севастополь ракети "Онікс" — АТЕШ

Ракета
Джерело:  АТЕШ

Партизани зафіксували перекидання носія надзвукових ракет П-800 "Онікс" у тимчасово окупованому Севастополі. Йдеться про комплекс "Бастіон-П".

Що виявили партизани в Севастополі

Під час ведення розвідувальної діяльності в Севастополі, агент руху зумів зафіксувати перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П", також відомих, як береговий ракетний комплекс "Бастіон-П".

Він використовується для ураження надводних кораблів різних класів і видів, а також наземних цілей в умовах радіоелектронної протидії. Крім цього, "Бастіон-П" є одним з основних носіїв надзвукових ракет "Онікс".

Партизани "АТЕШ" з'ясували, що установки належать 15-й окремій береговій ракетній бригаді (в/ч 80365).

Агент простежив маршрути пересування і кінцеву точку призначення ракетного комплексу. Інформацію передано Силам оборони. Очікуємо результатів, — йдеться у повідомленні.

Діяльність партизанів в окупованому Криму

Партизани з'ясували, що у тимчасово окупованому Севастополі кілька тижнів тому затонув російський сторожовий корабель "Тарантул". Ймовірно, це сталося після атаки українських морських дронів.

Також партизани виявили будівництво росіянами інженерно-фортифікаційних споруд для оборони Євпаторії в Криму.

Крім того, нещодавно партизани влаштували вилазку на аеродром російських військ у Євпаторії. Як з'ясувалося, його не охороняють цілодобово.

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