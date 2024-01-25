АТЕШ следит за корпорацией по изготовлению ракет в Подмосковье

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ предоставило новые данные о российском заводе, производящем ракетное вооружение. Это оборонное предприятие находится в Московской области.

Партизаны АТЕШ разведали местонахождение ракетного завода РФ

Подпольщики обнаружили корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области.

Об этом АТЕШ сообщили в Telegram.

Наши агенты провели внешнюю разведку центрального офиса одного из крупнейших российских оборонных предприятий: корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в н. п. Королев, Московская область. Поделиться

Данная корпорация проектирует и выпускает ракетное вооружение разных классов. Среди их продукции есть ракеты Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 и ракетные комплексы типа Бастион, Яхонт, Рубеж и другие.

Мы вычислили производственные магазины, амбары с реагентами и техникой. Также мы наверняка знаем расположение административного корпуса со всей документацией. Этот военный объект должен быть уничтожен, и мы будем над этим работать! – заявили подпольщики. Поделиться

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Как отмечают партизаны, 24 января они смогли зафиксировать передислокацию Большого десантного корабля проекта 775 в Графскую пристань города Севастополь.

По прибытии в гавань корабль разворачивали и накрывали маскировкой.