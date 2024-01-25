АТЕШ следит за корпорацией по изготовлению ракет в Подмосковье

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ предоставило новые данные о российском заводе, производящем ракетное вооружение. Это оборонное предприятие находится в Московской области.
Партизаны АТЕШ разведали местонахождение ракетного завода РФ
Подпольщики обнаружили корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области.
Об этом АТЕШ сообщили в Telegram.
Данная корпорация проектирует и выпускает ракетное вооружение разных классов. Среди их продукции есть ракеты Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 и ракетные комплексы типа Бастион, Яхонт, Рубеж и другие.
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Как отмечают партизаны, 24 января они смогли зафиксировать передислокацию Большого десантного корабля проекта 775 в Графскую пристань города Севастополь.
По прибытии в гавань корабль разворачивали и накрывали маскировкой.
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