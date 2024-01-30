АТЕШ виявив склади з ракетами "Калібр" у Севастополі — фото

Партизани провели розвідку у Севастополі та виявили склади з боєприпасами.

Що знайшов АТЕШ в КРИМУ

Як зазначають партизани, вони провели розвідку на північ від Сухарної бухти та виявили склади з боєприпасами.

На території згаданих складів, ймовірно, зберігаються ракети типу Калібр та інші види озброєння. Також було помічено кілька одиниць вантажної автомобільної техніки.

Координати місць: 44.628525, 33.585635 44.625469, 33.581552.

Агенти «АТЕШ» розвідали сотні об'єктів в окупованому Криму та продовжують свою роботу. Ми передаємо отриману інформацію про окупантів Силам оборони України і, як наслідок, ці об'єкти стають цілями, за якими завдаються ракетні удари, — зазначили партизани. Поширити

Яка ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Нагадаємо, 4 січня у Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські окупанти перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.

Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.