АТЕШ обнаружил склады с ракетами "Калибр" в Севастополе – фото

Партизаны провели разведку в Севастополе и обнаружили склады с боеприпасами.

Что нашел АТЕШ в КРЫМУ

Как отмечают партизаны, они провели разведку севернее Сухарной бухты и обнаружили склады с боеприпасами.

На территории этих складов, вероятно, хранятся ракеты типа Калибр и другие виды вооружения. Также было замечено несколько единиц грузовой автомобильной техники.

Координаты мест: 44.628525, 33.585635, 44.625469, 33.581552.

Агенты АТЕШ разведали сотни объектов в оккупированном Крыму и продолжают свою работу. Мы передаем полученную информацию об оккупантах Силам обороны Украины и, как следствие, эти объекты становятся целями, по которым наносятся ракетные удары, — отметили партизаны. Поделиться

Какая ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Напомним, 4 января в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Также воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.