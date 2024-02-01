Україна затопила російський ракетний катер "Івановець" у Криму

У ніч на 1 лютого після серії вибухів пішов на дно російський ракетний катер "Івановець" на рейді озера Донузлав, що в окупованому Криму. Про це повідомляє online.ua з посиланням на свої джерела у Міноборони України.

Україна змогла знищити ще один російський катер

Сьогодні вночі після серії вибухів затонув російський ракетний катер "Івановець" на рейді озера Донузлав, — повідомляють нашій команді інсайдери у МО. Поширити

Що важливо розуміти, 31 січня в окупованому Севастополі, в районі Сак, Євпаторії та Роздольного пролунали кілька вибухів. Неподалік аеродрому Бельбек сталася пожежа.

Після цього Міноборони РФ заявило про збиття 20 ракет над Чорним морем та Кримом та про падіння уламків на військову частину в Любимівці.

За словами окупантів, уламки українських ракет впали на територію військової частини в районі від н. п. Любимівка.

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Як повідомив 1 лютого речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат, українська авіація атакувала в окупованому Криму аеродром "Бельбек", де розташовна військова техніка загарбників.

Також він закликав дочекатись супутникових фото та даних від розвідки, аби оцінити масштаби атаки.

Російської присутності стає все менше в Криму. Це відбувається далеко не вперше. Наші пілоти тактичної авіації "вичищають" Крим від росіян, — зазначив Юрій Ігнат. Поширити

Він офіційно підтвердив удар по аеродрому "Бельбек", де базувалась 204 бригада тактичної авіації.