У ГУР анонсували потужну "бавовну" на території РФ

За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони, найближчим часом слід очікувати продовження потужної “бавовни" на території Росії.
У ГУР радять звикати до постійної “бавовни” на території РФ
За словами представника ГУР Андрія Юсова, на території РФ продовжуватимуться інциденти із “бавовною”, однак виключно на стратегічних об’єктах злочинної армії РФ.
Спікер ГУР додав, що Україна причетна виключно до інцидентів на військових об’єктах на території країни-агресорки.
За його словами, виглядало б дивно, якщо Росія, яка постійно атакує Україну, не зустрічала б зовсім ніякої відповіді.
Що відомо про реакцію РФ на атаки дронів ЗСУ по військових об’єктах
У Ленінградській області після низки успішних атак українських дронів по стратегічних об’єктах, зокрема, газонафтопереробному заводу “Новатек”, помітили перекидання комплексів ППО С-300.
ЗРК "С-300" помічені після того, як у січні українські безпілотники вперше з початку повномасштабної війни атакували Ленінградську область.
Цілями Сил оборони стали спеціалізовані підприємства, які забезпечують російську армію.
На оприлюдненому відео - військова техніка, яка маневрує засніженою дорогою. Автор ролика розповідає, що бачив і інші комплекси "С-300".
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