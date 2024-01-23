У ГУР анонсували потужну "бавовну" на території РФ

У ГУР радять звикати до постійної “бавовни” на території РФ

За словами представника ГУР Андрія Юсова, на території РФ продовжуватимуться інциденти із “бавовною”, однак виключно на стратегічних об’єктах злочинної армії РФ.

Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, але ці удари будуть продовжуватись. Кирило Буданов сказав абсолютно зрозумілу стратегію, і війна для держави-агресора має бути перенесена на її територію. Якщо ми говоримо про Тулу, то там, напевне, менше повинні думати про пряники і самовари, а більше про те, як власне зупинити цю російську геноцидну війну проти України, - зазначив Юсов. Поширити

Спікер ГУР додав, що Україна причетна виключно до інцидентів на військових об’єктах на території країни-агресорки.

Хочемо ще раз наголосити, що всі інциденти бавовни, гуркіт, невпізнані летальні об’єкти, які трапляються на території держави-агресора, трапляються виключно з військовими об’єктами, які задіяні в цій злочинній геноцидній війні проти України, - зазначив Юсов. Поширити

За його словами, виглядало б дивно, якщо Росія, яка постійно атакує Україну, не зустрічала б зовсім ніякої відповіді.

Змінюється. І це сьогодні відчувається на все більших відстанях, і далі буде продовжуватись, - підкреслив Юсов. Поширити

Що відомо про реакцію РФ на атаки дронів ЗСУ по військових об’єктах

У Ленінградській області після низки успішних атак українських дронів по стратегічних об’єктах, зокрема, газонафтопереробному заводу “Новатек”, помітили перекидання комплексів ППО С-300.

Зенітно-ракетні комплекси зафільмував на відео місцевий житель. Один з комплексів перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися, - повідомляють російські Telegram-канали. Поширити

ЗРК "С-300" помічені після того, як у січні українські безпілотники вперше з початку повномасштабної війни атакували Ленінградську область.

Цілями Сил оборони стали спеціалізовані підприємства, які забезпечують російську армію.

Це були перші атаки на Ленінградську область з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - зазначають російські Telegram-канали. Поширити

На оприлюдненому відео - військова техніка, яка маневрує засніженою дорогою. Автор ролика розповідає, що бачив і інші комплекси "С-300".