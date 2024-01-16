У Воронежі оголосили стан надзвичайної ситуації через бавовну — відео

Міноборони РФ стверджує, що у ніч на 16 січня дві російські області, Воронезьку і Бєлгородську, атакували 12 безпілотників.

Дрони знову атакують російській міста

За словами російських загарбників, черговими засобами ППО їм нібито вдалося знищити п'ять і перехопити три українські безпілотні літальні апарати над територією Воронезької області.

Чотири БПЛА перехоплено над територією Бєлгородської області, — йдеться в заяві Міноборони РФ. Поширити

У російському Воронежі ввели стан надзвичайної ситуації

Вночі 16 січня після серії вибухів і заяв влади в російському місті Воронеж запровадили стан надзвичайної ситуації.

Цю інформацію офіційно підтвердив мер Воронежа Вадим Кстенін.

За його словами, "режим надзвичайної ситуації ввели у Воронежі після атаки українських безпілотних літальних апаратів".

Після 04:04 години жителі Воронежа повідомили про нові вибухи.

Роспропагандисти стверджують, що дрон влучив в одну з квартир житлового будинку у Воронежі, через що постраждала дитина.

Місцеві мешканці розповідають, що вони нарахували низку гучних звуків і спалахів в небі над центром міста, а також у двох районах. Є пошкодження, розбиті вікна.

Згідно з даними телеграм-каналу Baza, вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилового.

Також підтверджується інформація про те, що після прильоту невідомого боєприпасу постраждав житловий багатоквартирний будинок.

Російська служба ВВС повідомляє, що прогриміло "близько 10 вибухів".