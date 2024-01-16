В Воронеже ввели состояние чрезвычайной ситуации из-за бавовны — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Воронеже ввели состояние чрезвычайной ситуации из-за бавовны — видео

дрон
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Источник:  online.ua

Минобороны РФ утверждает, что в ночь на 16 января две российские области, Воронежскую и Белгородскую, атаковали 12 беспилотников.

Дроны снова атакуют российские города

По словам российских захватчиков, средствами ПВО им якобы удалось уничтожить пять и перехватить три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области.

Четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, - сказано в заявлении Минобороны РФ.

В российском Воронеже ввели состояние чрезвычайной ситуации

Ночью 16 января после серии взрывов и заявлений властей в российском городе Воронеж ввели состояние чрезвычайной ситуации.

Эту информацию официально подтвердил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

По его словам, "режим чрезвычайной ситуации был введен в Воронеже после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов".

После 04:04 часов жители Воронежа сообщили о новых взрывах.

Роспропагандисты утверждают, что дрон попал в одну из квартир жилого дома в Воронеже, из-за чего пострадал ребенок.

Местные жители заявляют о том, что они насчитали череду громких звуков и вспышек в небе над центром города, а также в двух районах. Есть повреждения, разбиты окна.

Согласно данным телеграмм-канала Baza, взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилового.

Также подтверждается информация о том, что из-за прилета неизвестного боеприпаса пострадал жилой многоквартирный дом.

Российская служба BBC сообщает, что прогремело "около 10 взрывов".

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