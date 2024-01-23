В ГУР анонсировали мощную "бавовну" на территории РФ

По информации представителей Главного управления разведки Минобороны, в ближайшее время следует ожидать продолжения мощного "хлопка" на территории России.
В ГУР советуют привыкать к постоянному "хлопку" на территории РФ
По словам представителя ГУР Андрея Юсова, на территории РФ будут продолжаться инциденты с "хлопком", однако исключительно на стратегических объектах преступной армии РФ.
Спикер ГУР добавил, что Украина причастна исключительно к инцидентам на военных объектах на территории страны-агрессоры.
По его словам, выглядело бы странно, если Россия, постоянно атакующая Украину, не встречала бы никакого ответа.
Что известно о реакции РФ на атаки дронов ВСУ по военным объектам
В Ленинградской области после ряда успешных атак украинских дронов по стратегическим объектам, в частности, газонефтеперерабатывающему заводу Новотек, заметили опрокидывание комплексов ПВО С-300.
ЗРК "С-300" отмечены после того, как в январе украинские беспилотники впервые с начала полномасштабной войны атаковали Ленинградскую область.
Целями сил обороны стали специализированные предприятия, обеспечивающие российскую армию.
На обнародованном видео - военная техника, маневрируемая по заснеженной дороге. Автор ролика рассказывает, что видел и другие комплексы "С-300".
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