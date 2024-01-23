В ГУР анонсировали мощную "бавовну" на территории РФ

По информации представителей Главного управления разведки Минобороны, в ближайшее время следует ожидать продолжения мощного "хлопка" на территории России.

В ГУР советуют привыкать к постоянному "хлопку" на территории РФ

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, на территории РФ будут продолжаться инциденты с "хлопком", однако исключительно на стратегических объектах преступной армии РФ.

Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но эти удары будут продолжаться. Кирилл Буданов сказал абсолютно понятную стратегию, и война для государства-агрессора должна быть перенесена на его территорию. Если мы говорим о Туле, то там, наверное, меньше должны думать о пряниках и самоварах, а больше о том, как остановить эту российскую геноцидную войну против Украины, - отметил Юсов. Поделиться

Спикер ГУР добавил, что Украина причастна исключительно к инцидентам на военных объектах на территории страны-агрессоры.

Хотим еще раз подчеркнуть, что все инциденты хлопка, грохот, неопознанные летальные объекты, случающиеся на территории государства-агрессора, случаются исключительно с военными объектами, задействованными в этой преступной геноцидной войне против Украины, - отметил Юсов. Поделиться

По его словам, выглядело бы странно, если Россия, постоянно атакующая Украину, не встречала бы никакого ответа.

Изменяется. И это сегодня чувствуется на все больших расстояниях и дальше будет продолжаться, - подчеркнул Юсов. Поделиться

Что известно о реакции РФ на атаки дронов ВСУ по военным объектам

В Ленинградской области после ряда успешных атак украинских дронов по стратегическим объектам, в частности, газонефтеперерабатывающему заводу Новотек, заметили опрокидывание комплексов ПВО С-300.

Зенитно-ракетные комплексы запечатлел на видео местный житель. Один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться, сообщают российские Telegram-каналы. Поделиться

ЗРК "С-300" отмечены после того, как в январе украинские беспилотники впервые с начала полномасштабной войны атаковали Ленинградскую область.

Целями сил обороны стали специализированные предприятия, обеспечивающие российскую армию.

Это были первые атаки на Ленинградскую область с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, отмечают российские Telegram-каналы. Поделиться

На обнародованном видео - военная техника, маневрируемая по заснеженной дороге. Автор ролика рассказывает, что видел и другие комплексы "С-300".