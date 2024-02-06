Охотники за кораблями РФ. ГУР показало работу Group 13 — видео

Главное управление разведки поделилось эффектным видео работы специального подразделения, занимающегося охотой на российские военные корабли.
Group 13 ликвидирует российский флот
Подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины Group 13 занимается уничтожением российских кораблей. Их работу показали на видео.
Об этом сообщает ГУР в Facebook.
Как отметили в ГУР, на счету этого подразделения уже более пяти вражеских кораблей. Среди них ракетный корабль "Ивановец", патрульный корабль "Сергей Котов", фрегат "Адмирал Макаров" и не только.
Один из бойцов подразделения рассказал, что при атаке на "Ивановец" использовали всего 10 надводных дронов. Шесть из них попали в цель.
Он добавил, что вся комплектация и программное обеспечение для дронов украинской разработки.
Что известно об уничтожении "Ивановца"
Главное управление разведки сообщило, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский ракетный катер "Ивановец" затонул в ночь на 1 февраля на рейде озера Донузлав в результате шести прямых попаданий украинских морских беспилотников.
Для оккупантов потеря ракетного катера "Ивановец" существенная, поскольку в составе Черноморского флота РФ таких катеров всего три.
В предварительном обзоре разведка Великобритании заявила, что РФ придется снизить вклад в фонд, который все больше используется для финансирования ее войны в Украине из-за несоответствия между запланированными бюджетными доходами и расходами.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-