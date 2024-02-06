Охотники за кораблями РФ. ГУР показало работу Group 13 — видео

Group 13 ликвидирует российский флот

Подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины Group 13 занимается уничтожением российских кораблей. Их работу показали на видео.

Об этом сообщает ГУР в Facebook.

Как отметили в ГУР, на счету этого подразделения уже более пяти вражеских кораблей. Среди них ракетный корабль "Ивановец", патрульный корабль "Сергей Котов", фрегат "Адмирал Макаров" и не только.

Один из бойцов подразделения рассказал, что при атаке на "Ивановец" использовали всего 10 надводных дронов. Шесть из них попали в цель.

Он добавил, что вся комплектация и программное обеспечение для дронов украинской разработки.

Первой целью был "Иван Хурс" – новейший корабль-разведчик РФ. После этого у нас было две успешные миссии, мы дважды поразили корабль "Сергей Котов". Мы также потопили два десантных катера с БТРом в Черноморске, – рассказал военный. Поделиться

Что известно об уничтожении "Ивановца"

Главное управление разведки сообщило, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский ракетный катер "Ивановец" затонул в ночь на 1 февраля на рейде озера Донузлав в результате шести прямых попаданий украинских морских беспилотников.

Для оккупантов потеря ракетного катера "Ивановец" существенная, поскольку в составе Черноморского флота РФ таких катеров всего три.

В предварительном обзоре разведка Великобритании заявила, что РФ придется снизить вклад в фонд, который все больше используется для финансирования ее войны в Украине из-за несоответствия между запланированными бюджетными доходами и расходами.