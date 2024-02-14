Дроны атаковали российский ВДК "Цезарь Куников" — видео
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Дроны атаковали российский ВДК "Цезарь Куников" — видео

Корабль
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Источник:  online.ua

Дроны подвели российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море. Предварительно известно, что корабль затонул.

Что известно об атаке ВДК "Цезарь Куников"

У берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля были слышны взрывы и виден дым в море. Очевидцы сообщали, что причиной взрывов явился пожар на одном из российских кораблей.

Впоследствии стало известно, что дроны ГУР подвели российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море.

По словам очевидцев, в районе Симеиза и Алупки над морем летает по меньшей мере два вертолета.

Также южане Крыма заметили возле поселка Форос российский вертолет Ка-27. Он предназначен для поисково-спасательного обеспечения полетов.

Что известно об атаке дронов в Черном море 14 февраля

Российское минобороны сообщило, что ночью 14 февраля ПВО якобы сбило 9 дронов над территорией РФ и в акватории Черного моря.

В частности, сообщалось, что над акваторией Черного моря якобы сбили 6 беспилотников, еще 2 якобы сбили в Белгородской и 1 в Воронежской областях.

Местные отметили, что якобы дроны подвели большой десантный корабль. Впоследствии в районе Фороса был замечен еще и поисково-спасательный вертолет Ка-27.

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