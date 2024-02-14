Генштаб підтвердив знищення російського корабля "Цезар Куніков"
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Генштаб підтвердив знищення російського корабля "Цезар Куніков"

Генштаб ЗСУ
Корабль

У Чорному морі 14 лютого ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезарь Куников".

Україна знищила російський великий десантний корабель"Цезарь Куников"

Збройні Сили України спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезарь Куников", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

Російський десантний корабель проєкту 775 "Цезар Куніков" базується у Севастополі. До повномашстабного російського вторгнення він брав участь в операції KFOR в Косово (1999 рік), російсько-грузинській війні (2008 рік) та здійснював забезпечення сирійської армії (2015 рік).

24 березня 2022 року в порту Бердянська ВДК було пошкоджено. 14 травня 2023 року вийшов із заводу після ремонту та фарбування.

Що цьому передувало

Біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого було чутно вибухи і видно дим у морі. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів.

Згодом стало відомо, що дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі.

Окрім цього Російське міноборони повідомило, що вночі 14 лютого ППО нібито збила 9 дронів над територією РФ та в акваторії Чорного моря.

Зокрема, повідомлялося, що над акваторією Чорного моря нібито збили 6 безпілотників, ще 2 нібито збили у Бєлгородській та 1 у Воронезькій областях.

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