Генштаб подтвердил уничтожение российского корабля "Цезарь Куников"

Украина уничтожила российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников"

Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили крупный десантный корабль окупантов - "Цезарь Куников", - говорится в сообщении. Поделиться

В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

Российский десантный корабль проекта 775 "Цезарь Куников" базируется в Севастополе. До полномасштабного российского вторжения он участвовал в операции KFOR в Косово (1999 год), российско-грузинской войне (2008 год) и обеспечивал сирийскую армию (2015 год).

24 марта 2022 года в порту Бердянска ВДК был поврежден. 14 мая 2023 года вышел с завода после ремонта и покраски.

Что этому предшествовало

У берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля были слышны взрывы и виден дым в море. Очевидцы сообщали, что причиной взрывов явился пожар на одном из российских кораблей.

Впоследствии стало известно, что дроны ГУР подвели российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море.

Кроме этого Российское минобороны сообщило, что ночью 14 февраля ПВО якобы сбило 9 дронов над территорией РФ и в акватории Черного моря.