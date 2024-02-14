Генштаб подтвердил уничтожение российского корабля "Цезарь Куников"

В Черном море 14 февраля ГУР и ВСУ уничтожили российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".
Украина уничтожила российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников"
В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
Российский десантный корабль проекта 775 "Цезарь Куников" базируется в Севастополе. До полномасштабного российского вторжения он участвовал в операции KFOR в Косово (1999 год), российско-грузинской войне (2008 год) и обеспечивал сирийскую армию (2015 год).
24 марта 2022 года в порту Бердянска ВДК был поврежден. 14 мая 2023 года вышел с завода после ремонта и покраски.
Что этому предшествовало
У берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля были слышны взрывы и виден дым в море. Очевидцы сообщали, что причиной взрывов явился пожар на одном из российских кораблей.
Впоследствии стало известно, что дроны ГУР подвели российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море.
Кроме этого Российское минобороны сообщило, что ночью 14 февраля ПВО якобы сбило 9 дронов над территорией РФ и в акватории Черного моря.
В частности, сообщалось, что над акваторией Черного моря якобы сбили 6 беспилотников, еще 2 якобы сбили в Белгородской и 1 в Воронежской областях.
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