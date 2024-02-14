Генштаб подтвердил уничтожение российского корабля "Цезарь Куников"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил уничтожение российского корабля "Цезарь Куников"

Генштаб ВСУ
Корабль
Читати українською

В Черном море 14 февраля ГУР и ВСУ уничтожили российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Украина уничтожила российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников"

Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили крупный десантный корабль окупантов - "Цезарь Куников", - говорится в сообщении.

В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

Российский десантный корабль проекта 775 "Цезарь Куников" базируется в Севастополе. До полномасштабного российского вторжения он участвовал в операции KFOR в Косово (1999 год), российско-грузинской войне (2008 год) и обеспечивал сирийскую армию (2015 год).

24 марта 2022 года в порту Бердянска ВДК был поврежден. 14 мая 2023 года вышел с завода после ремонта и покраски.

Что этому предшествовало

У берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля были слышны взрывы и виден дым в море. Очевидцы сообщали, что причиной взрывов явился пожар на одном из российских кораблей.

Впоследствии стало известно, что дроны ГУР подвели российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море.

Кроме этого Российское минобороны сообщило, что ночью 14 февраля ПВО якобы сбило 9 дронов над территорией РФ и в акватории Черного моря.

В частности, сообщалось, что над акваторией Черного моря якобы сбили 6 беспилотников, еще 2 якобы сбили в Белгородской и 1 в Воронежской областях.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Севастополе затонул сторожевой корабль РФ "Тарантул" – АТЕШ
Корабль
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне переправили большой десантный корабль в Крым — АТЕШ
Корабль
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали российский ВДК "Цезарь Куников" — видео
Корабль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?