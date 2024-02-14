Разведчики 14 февраля потопили большой десантный корабль ЧФ РФ "Цезарь Куников" с помощью украинских морских дронов Magura V5.
Видео уничтожения БДК "Цезарь Куников"
В ГУР отметили, что уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.
Успешную миссию осуществили спецназовцы «Группы 13» ГУР МО Украины.
Как отметили в ГУР, реализация спецоперации стала возможна при поддержке платформы United24.
Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.
"Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.
Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.
БДК Цезарь Куников: что известно
В ГУР отметил символизм того, что русский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад.
Большой десантный корабль «Цезарь Куников» проекта 775 — одно из новейших российских судов.
Корабль мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался Россией во время войн против Грузии, Сирии и Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-