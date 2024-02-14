В ГУР показали видео уничтожения российского корабля "Цезарь Куников"
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР показали видео уничтожения российского корабля "Цезарь Куников"

ГУР
Цезарь Куников
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Разведчики 14 февраля потопили большой десантный корабль ЧФ РФ "Цезарь Куников" с помощью украинских морских дронов Magura V5.

Видео уничтожения БДК "Цезарь Куников"

В ГУР отметили, что уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

Успешную миссию осуществили спецназовцы «Группы 13» ГУР МО Украины.

Как отметили в ГУР, реализация спецоперации стала возможна при поддержке платформы United24.

Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

"Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

БДК Цезарь Куников: что известно

В ГУР отметил символизм того, что русский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад.

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» проекта 775 — одно из новейших российских судов.

Корабль мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался Россией во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

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