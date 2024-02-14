Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что уничтоженный украинскими военными большой десантный корабль "Цезарь Куников" направлялся из Новороссийска в Севастополь.

Что известно об уничтожении крупного десантного корабля "Цезарь Куников"

Буданов отметил, что экипаж корабля составлял 90 человек.

Сколько российских окупантов удалось спасти, Буданов пообещал назвать позже, поскольку сейчас идет спасательная операция страны-агрессорки.

Корабль вез груз из города Новороссийск в Севастополь. Корабль был загружен и на переходе был уничтожен беспилотниками. Пятью, если вас это интересует. Дронами Magura V5

Что говорят эксперты

По словам военного аналитика Defense Express Владимира Заблоцкого в комментарии "РБК-Украина", большой десантный корабль "Цезарь Куников", уничтоженный украинскими военными, мог перевозить не только боеприпасы, но и ударные дроны типа "Shahed".

Эксперт напомнил, что недалеко от района, где подбили корабль, находится мыс Чауда. Оттуда россияне часто запускают по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

Как они попадают в Черное море? Через Каспийское из Ирана, далее в Новороссийск железной дорогой, а затем морем в Крым. Как вариант, такое могло быть и с ВДК "Новочеркасск" возле Феодосии в декабре, - подчеркнул аналитик. Поделиться

При этом полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в комментарии Radio NV, украинские военные уже в этом году смогут взять в оперативное окружение оккупированный Россией Крым.

Запад с одной стороны - с севера, с материковой Украины; закат через Керченский мост и переправу с Таманского полуострова. Могут попробовать авиационными поставками как-то подпитывать военную группировку. И один из основных мостов – морской, – подчеркнул Свитан. Поделиться

В то же время он подчеркнул, что на счету Черноморского флота РФ осталось не больше шести боевых десантных кораблей.

В общей сложности этих сосудов у россиян осталось где-то пять-шесть штук — это примерно железнодорожный поезд. Весь флот БДК, если сразу пять-шесть кораблей уходят, заменяет железнодорожный состав военной амуниции. А это довольно серьезные потери для россиян, - объясняет эксперт. Поделиться

Свитан отметил, что после перерезки российских "мостов" в Крым, армейских запасов на полуострове хватит на полтора-два месяца.