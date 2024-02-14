Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что уничтоженный украинскими военными большой десантный корабль "Цезарь Куников" направлялся из Новороссийска в Севастополь.
Что известно об уничтожении крупного десантного корабля "Цезарь Куников"
Буданов отметил, что экипаж корабля составлял 90 человек.
Сколько российских окупантов удалось спасти, Буданов пообещал назвать позже, поскольку сейчас идет спасательная операция страны-агрессорки.
Корабль вез груз из города Новороссийск в Севастополь. Корабль был загружен и на переходе был уничтожен беспилотниками. Пятью, если вас это интересует. Дронами Magura V5
Что говорят эксперты
По словам военного аналитика Defense Express Владимира Заблоцкого в комментарии "РБК-Украина", большой десантный корабль "Цезарь Куников", уничтоженный украинскими военными, мог перевозить не только боеприпасы, но и ударные дроны типа "Shahed".
Эксперт напомнил, что недалеко от района, где подбили корабль, находится мыс Чауда. Оттуда россияне часто запускают по Украине дроны-камикадзе "Шахед".
При этом полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в комментарии Radio NV, украинские военные уже в этом году смогут взять в оперативное окружение оккупированный Россией Крым.
В то же время он подчеркнул, что на счету Черноморского флота РФ осталось не больше шести боевых десантных кораблей.
Свитан отметил, что после перерезки российских "мостов" в Крым, армейских запасов на полуострове хватит на полтора-два месяца.
Даже без наземных операций, с помощью дальних средств поражения, авиации, с помощью БЭКов, мы в этом году можем выполнить стопроцентное затопление российского Черноморского флота. Мы это уже по пальцам показали, это не проблема
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