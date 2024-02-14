Вижу маслянистое пятно. ГУР перехватило разговоры россиян после уничтожения БДК "Цезарь Куников"
Категория
Украина
Дата публикации

Вижу маслянистое пятно. ГУР перехватило разговоры россиян после уничтожения БДК "Цезарь Куников"

ГУР
Цезарь Куников
Читати українською

Российские оккупанты подтвердили уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников". Об этом стало известно из перехвата ГУР.

Россияне подтвердили уничтожение БДК "Цезарь Куников"

Перехваченные радиопереговоры россиян с места уничтожения крупного десантного корабля "Цезарь Куников" свидетельствуют, что от вражеского судна после атаки спецназовцев ГУР МО Украины осталось лишь маслянистое пятно.

ГУР сообщает, что визуальный осмотр места затопления корабля осуществляли российские вертолеты Ка-52 и Ми-8.

Ретранслятором информации выступает военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ.

Наблюдаю обломки и маслянистое пятно, — констатирует российский пилот.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует — большой десантный корабль «Цезарь Куников» на протяжении десяти дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки (так называемого «слепа»), с которой оккупанты производят загрузку кораблей военным вооружением и техникой.

По предварительной визуальной оценке осадки корабля — во время затопления «Цезарь Куников» был загружен.

Уничтожение БДК "Цезарь Куников": что известно

В ночь на 14 февраля спецназовцы «Группы 13» ГУР МО Украины уничтожили российский крупный десантный корабль «Цезарь Куников».

Корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

По данным ГУР, поисково-спасательная операция окупантов успеха не имела.

За время полномасштабной войны ВСУ уничтожили четыре подобных корабля, в том числе "Саратов", "Новочеркасск" и "Минск".

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил уничтожение российского корабля "Цезарь Куников"
Генштаб ВСУ
Корабль
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР показали видео уничтожения российского корабля "Цезарь Куников"
ГУР
Цезарь Куников
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Уничтожение "Цезаря Куникова". Сколько кораблей РФ остается в Черном море
Уничтожение "Цезаря Куникова". Сколько кораблей РФ остается в Черном море

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?