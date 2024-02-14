Российские оккупанты подтвердили уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников". Об этом стало известно из перехвата ГУР.

Россияне подтвердили уничтожение БДК "Цезарь Куников"

Перехваченные радиопереговоры россиян с места уничтожения крупного десантного корабля "Цезарь Куников" свидетельствуют, что от вражеского судна после атаки спецназовцев ГУР МО Украины осталось лишь маслянистое пятно.

ГУР сообщает, что визуальный осмотр места затопления корабля осуществляли российские вертолеты Ка-52 и Ми-8.

Ретранслятором информации выступает военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ.

Наблюдаю обломки и маслянистое пятно, — констатирует российский пилот. Поделиться

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует — большой десантный корабль «Цезарь Куников» на протяжении десяти дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки (так называемого «слепа»), с которой оккупанты производят загрузку кораблей военным вооружением и техникой.

По предварительной визуальной оценке осадки корабля — во время затопления «Цезарь Куников» был загружен.

Уничтожение БДК "Цезарь Куников": что известно

В ночь на 14 февраля спецназовцы «Группы 13» ГУР МО Украины уничтожили российский крупный десантный корабль «Цезарь Куников».

Корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

По данным ГУР, поисково-спасательная операция окупантов успеха не имела.