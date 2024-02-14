После уничтожения утром 14 февраля большого десантного корабля россиян "Цезарь Куников" у российских оккупантов осталось пять подобных судов.

В ВМС прокомментировали уничтожение БДК "Цезарь Куников"

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил, что после уничтожения утром 14 февраля большого десантного корабля россиян "Цезарь Куников" у оккупантов осталось пять подобных судов.

За время полномасштабной войны ВСУ уничтожили четыре таких корабля, в том числе "Саратов", "Новочеркасск" и "Минск".

Еще четыре БДК, по словам спикера, находятся на ремонте.

В эфире Радио Свобода Плетенчук прокомментировал уничтожение корабля, зацитировав слова Путина о подлодке «Курск», которая со 118 членами экипажа затонула в 2000 году в Баренцевом море.

Как говорил президент Российской Федерации в свое время, “она утонула”. Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем «Цезарь Куников». Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному лишнему объекту в Черном море. Дмитрий Плетенчук Спикер ВМС

Также спикер прокомментировал уничтожение корабля в день смерти советского офицера Цезаря Куникова, в честь которого названо судно.

Может, это беда, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день, — сказал Плетенчук. Поделиться

Уничтожение <ДК "Цезарь Куников": что известно

В ночь на 14 февраля спецназовцы «Группы 13» ГУР МО Украины уничтожили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников».

Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

По данным ГУР, поисково-спасательная операция окупантов успеха не имела.