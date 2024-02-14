После уничтожения утром 14 февраля большого десантного корабля россиян "Цезарь Куников" у российских оккупантов осталось пять подобных судов.
В ВМС прокомментировали уничтожение БДК "Цезарь Куников"
Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил, что после уничтожения утром 14 февраля большого десантного корабля россиян "Цезарь Куников" у оккупантов осталось пять подобных судов.
За время полномасштабной войны ВСУ уничтожили четыре таких корабля, в том числе "Саратов", "Новочеркасск" и "Минск".
Еще четыре БДК, по словам спикера, находятся на ремонте.
В эфире Радио Свобода Плетенчук прокомментировал уничтожение корабля, зацитировав слова Путина о подлодке «Курск», которая со 118 членами экипажа затонула в 2000 году в Баренцевом море.
Также спикер прокомментировал уничтожение корабля в день смерти советского офицера Цезаря Куникова, в честь которого названо судно.
Уничтожение <ДК "Цезарь Куников": что известно
В ночь на 14 февраля спецназовцы «Группы 13» ГУР МО Украины уничтожили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников».
Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.
По данным ГУР, поисково-спасательная операция окупантов успеха не имела.
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