Після знищення вранці 14 лютого великого десантного корабля росіян "Цезар Куніков" в російських окупантів залишилося п'ять подібних суден.

У ВМС прокоментували знищення ВДК "Цезар Куніков"

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону повідомив, що після знищення вранці 14 лютого великого десантного корабля росіян "Цезар Куніков" в окупантів залишилося п'ять подібних суден.

За час повномасштабної війни ЗСУ знищили чотири такі кораблі, в тому числі "Саратов", "Новочеркаськ" та "Мінськ".

Ще чотири ВДК, за словами речника, перебувають на ремонті.

В етері Радіо Свобода Плетенчук прокоментував знищення корабля, зацитувавши слова Путіна про підводний човен «Курськ», який зі 118 членами екіпажу затонув у 2000 році в Баренцовому морі

Як казав президент Російської Федерації свого часу, «она утонула». От у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем «Цезар Куніков». Колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому об’єкту зайвому в Чорному морі. Дмитро Плетенчук Речник ВМС

Також речник прокоментував знищення корабля у день смерті радянського офіцера Цезаря Кунікова, в честь якого назване судно.

Може це лиха вдача, не кожному Цезарю вдається два рази померти в один день, — сказав Плетенчук. Поширити

Знищення ВДК "Цезар Куніков": що відомо

У ніч на 14 лютого спецпризначенці «Групи 13» ГУР МО України знищили російський великий десантний корабель «Цезарь Куніков».

Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

За даними ГУР, пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.