Бачу маслянисту пляму. ГУР перехопило розмови росіян після знищення ВДК "Цезар Куніков"
Категорія
Україна
Дата публікації

Бачу маслянисту пляму. ГУР перехопило розмови росіян після знищення ВДК "Цезар Куніков"

ГУР
Цезар Куніков

Російські окупанти підтвердили знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков". Про це стало відомо з перехоплення ГУР.

Росіяни підтвердили знищення ВДК "Цезар Куніков"

Перехоплені радіопереговори росіян з місця знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" свідчать, що від ворожого судна після атаки спецпризначенців ГУР МО України залишилось лише «маслянистое пятно».

ГУР повідомляє, що візуальний огляд місця затоплення корабля здійснювали російські гелікоптери Ка-52 та Мі-8.

Ретранслятором інформації виступає військово-транспортний літак Ан-26 ВКС РФ.

Наблюдаю обломки и маслянистое пятно, — констатує російський пілот.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує — великий десантний корабель «Цезарь Куников» упродовж десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, (так званого «сліпа»), з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою.

За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля — під час затоплення «Цезар Куніков» був завантажений.

Знищення ВДК "Цезар Куніков": що відомо

У ніч на 14 лютого спецпризначенці «Групи 13» ГУР МО України знищили російський великий десантний корабель «Цезарь Куніков».

Корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

За даними ГУР, пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

За час повномасштабної війни ЗСУ знищили чотири подібні кораблі, в тому числі "Саратов", "Новочеркаськ" та "Мінськ".

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У ГУР показали відео знищення російського корабля "Цезар Куніков"
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Україна
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