Як Україні перемогти РФ у тривалій війні — пояснення Буданова

Як вважає очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов, у тривалій війні переможе та країна, яка має потужнішу економіку та логістику.
Буданов оцінив ситуацію на фронті та хід російсько-української війни
За словами шефа української розвідки, станом на сьогодні ситуація на полях битв в Україні залишається важкою, однак не критичною.
Кирило Буданов також зазначив, що російсько-українську війну не можна назвати унікальною.
На переконання очільника ГУР, не існує таких диво-технологій, які дадуть можливість кардинально змінити хід тривалої війни.
Кирило Буданов звертає увагу на те, що значно важливішими є інші фактори.
Буданов розкрив деталі знищення ВДК "Цезар Куніков"
Як повідомив нещодавно глава ГУР, потоплений Україною російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" прямував з Новоросійська до Севастополя.
Окрім того, наголошується, що екіпаж корабля складав 90 осіб.
Поки українським розвідникам не вдалося з’ясувати, скільки окупантів загинули. Ця інформація буде оприлюднена згодом.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-