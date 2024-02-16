Як Україні перемогти РФ у тривалій війні — пояснення Буданова

Як вважає очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов, у тривалій війні переможе та країна, яка має потужнішу економіку та логістику.

Буданов оцінив ситуацію на фронті та хід російсько-української війни

За словами шефа української розвідки, станом на сьогодні ситуація на полях битв в Україні залишається важкою, однак не критичною.

Кирило Буданов також зазначив, що російсько-українську війну не можна назвати унікальною.

Це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше ― від підводних човнів до стратегічної авіації ― використовується вже давно. Кирило Буданов Глава ГУР МО України

На переконання очільника ГУР, не існує таких диво-технологій, які дадуть можливість кардинально змінити хід тривалої війни.

Кирило Буданов звертає увагу на те, що значно важливішими є інші фактори.

Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику, ― пояснив шеф української розвідки. Поширити

Буданов розкрив деталі знищення ВДК "Цезар Куніков"

Як повідомив нещодавно глава ГУР, потоплений Україною російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" прямував з Новоросійська до Севастополя.

Окрім того, наголошується, що екіпаж корабля складав 90 осіб.

Поки українським розвідникам не вдалося з’ясувати, скільки окупантів загинули. Ця інформація буде оприлюднена згодом.