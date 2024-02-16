Гіперзвукові винищувачі Mirage 2000 для України. Буданов виступив з заявою

Шеф української розвідки Кирило Буданов розраховує на те, що Франція незабаром передасть Україні свої гіперзвукові винищувачі Mirage 2000 для війни проти РФ.
Україна може отримати винищувачі Mirage 2000
На переконання глави ГРУ, українські пілоти здатні легко опанувати французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000.
Кирило Буданов також звернув увагу на те, що саме наші пілоти сьогодні є одними з найбільш висококваліфікованих у світі, адже вони мають реальний бойовий досвід.
Окрім того, шеф української розвідки нагадав, що авіація України воює з російським повітряним] флотом, який налічує 300 літаків.
Буданов оцінив вплив допомоги Франції на російсько-українську війну
Очільник ГУР висловив щиру вдячність народу й уряду Франції.
Він також звернув увагу на те, що абсолютно усі надані види французької зброї вже показали дуже вагомий результат на фронті.
За словами Кирила Буданова, артилерійські системи “CAESAR” добре себе зарекомендували, як і ракети Scalp-EG.
Він підтвердив, що вони продемонстрували чудово результативність та ефективність на полі бою.
Попри це, наразі бійцям ЗСУ потрібно більше зенітно-ракетних комплексів SAMP/T-Mamba.
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