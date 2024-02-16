Гіперзвукові винищувачі Mirage 2000 для України. Буданов виступив з заявою

Шеф української розвідки Кирило Буданов розраховує на те, що Франція незабаром передасть Україні свої гіперзвукові винищувачі Mirage 2000 для війни проти РФ.

Україна може отримати винищувачі Mirage 2000

На переконання глави ГРУ, українські пілоти здатні легко опанувати французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000.

Кирило Буданов також звернув увагу на те, що саме наші пілоти сьогодні є одними з найбільш висококваліфікованих у світі, адже вони мають реальний бойовий досвід.

Ніхто ніколи не стикався з російськими винищувачами четвертого покоління в небі, крім українських пілотів. Тож наші пілоти зможуть з легкістю опанувати цю техніку. Кирило Буданов Глава ГУР МО України

Окрім того, шеф української розвідки нагадав, що авіація України воює з російським повітряним] флотом, який налічує 300 літаків.

Тому нам потрібна допомога, і я сподіваюся, що Французька Республіка надасть нам ці літаки (гіперзвукові винищувачі Mirage 2000 — ред.) ― наголосив Кирило Буданов. Поширити

Буданов оцінив вплив допомоги Франції на російсько-українську війну

Очільник ГУР висловив щиру вдячність народу й уряду Франції.

Він також звернув увагу на те, що абсолютно усі надані види французької зброї вже показали дуже вагомий результат на фронті.

Ми дуже вдячні Франції за те, що вона нам допомагає. Зрештою, вони могли б не робити цього. Утім, ми хотіли б більше, це не секрет. Кирило Буданов Глава ГУР МО України

За словами Кирила Буданова, артилерійські системи “CAESAR” добре себе зарекомендували, як і ракети Scalp-EG.

Він підтвердив, що вони продемонстрували чудово результативність та ефективність на полі бою.