Армия РФ готовит масштабное наступление на еще одном направлении фронта
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ готовит масштабное наступление на еще одном направлении фронта

армия РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские захватчики сосредоточили на Ореховском направлении группировку больше, чем на Авдеевском. В ВСУ прогнозируют наступление врага на этом участке фронта.

Где может произойти новое наступление армии РФ

О ситуации на фронте рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Он озвучил прогноз, что вскоре противник попытается добиться успехов в направлении деоккупированного села Работино.

Группировка врага, которая сконцентрировалась на Ореховском направлении (Запорожская область — ред.) за последние несколько дней или недель, она по своим размерам преобладает в личном составе ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении. Очевидно, что московиты туда вышли не на прогулку, — заявил Дмитрий Лиховой.

Он также обратил внимание на населенный пункт Работино.

Что важно понимать, Работинский выступ, южнее города Орехов, — это деоккупированные летом территории.

Похоже, россияне поставили задачу штурмовыми действиями добиться там определенных успехов так же, как они их сейчас хотят завоевать в Авдеевке, — считает спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Что происходит в районе Авдеевки

Ситуация в городе достаточно сложная, поэтому украинское военное командование решило передислоцировать туда Третью отдельную штурмовую бригаду для усиления наших защитников.

На этом участке фронта армия РФ продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства.

За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено впоследствии — после подтверждения необходимых данных, — сообщают в 3 ОШБр.

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