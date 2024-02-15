Армия РФ готовит масштабное наступление на еще одном направлении фронта

Российские захватчики сосредоточили на Ореховском направлении группировку больше, чем на Авдеевском. В ВСУ прогнозируют наступление врага на этом участке фронта.
Где может произойти новое наступление армии РФ
О ситуации на фронте рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.
Он озвучил прогноз, что вскоре противник попытается добиться успехов в направлении деоккупированного села Работино.
Он также обратил внимание на населенный пункт Работино.
Что важно понимать, Работинский выступ, южнее города Орехов, — это деоккупированные летом территории.
Что происходит в районе Авдеевки
Ситуация в городе достаточно сложная, поэтому украинское военное командование решило передислоцировать туда Третью отдельную штурмовую бригаду для усиления наших защитников.
На этом участке фронта армия РФ продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства.
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