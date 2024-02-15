Армия РФ готовит масштабное наступление на еще одном направлении фронта

Группировка врага, которая сконцентрировалась на Ореховском направлении (Запорожская область — ред.) за последние несколько дней или недель, она по своим размерам преобладает в личном составе ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении. Очевидно, что московиты туда вышли не на прогулку, — заявил Дмитрий Лиховой.