ВСУ увеличивают количество антидроновых мобильных групп — Игнат

Украина работает над увеличением мобильных огневых групп, уничтожающих российские дроны. Приобщаются к этому важному делу и местные громады.
Мобильные огневые группы против дронов усилят – Игнат
Украина увеличивает количество и качество мобильных огневых групп, чтобы эффективно противостоять дроновым атакам врага.
Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отметил, что российских «Шахедов» меньше не становится, поэтому нужно наращивать возможности мобильных огневых групп.
Это то, что мы можем делать здесь, в Украине, и ожидать наших партнеров дополнительных систем, которые могут эффективно уничтожать российские дроны.
Кроме этого, Игнат в очередной раз отметил важность наращивания средств РЭБ.
Зеленский отчитывался об успехах украинских ВС
В своем вечернем видеообращении Зеленский отметил, что мобильные огневые группы ВС работают феноменально эффективно.
Только с минувшего вечера и до утра сегодня удалось уничтожить сорок «шахедов» – большинство из применявшихся Россией. Почти весь этот результат наших мобильных огневых групп. В разных регионах – Киевщина, Житомирщина, Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская области, наша Днепровщина.
Президент поблагодарил каждого воина, которые и сейчас, и ежесуточно – на боевом дежурстве, спасают нашу инфраструктуру, наших людей.
С начала года и по настоящее время сбито уже 359 «шахедов». Меткость наших защитников неба, работа РЭБ, поддержка каждого из наших партнеров по воздушному щиту – это буквально спасение жизней.
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