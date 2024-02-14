ВСУ увеличивают количество антидроновых мобильных групп — Игнат

Украина работает над увеличением мобильных огневых групп, уничтожающих российские дроны. Приобщаются к этому важному делу и местные громады.

Мобильные огневые группы против дронов усилят – Игнат

Украина увеличивает количество и качество мобильных огневых групп, чтобы эффективно противостоять дроновым атакам врага.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Мы увеличиваем мобильные огневые группы не только в количестве, увеличивается их качество и эффективность. Присоединяются и местные общины для того, чтобы оснащать их дополнительным оборудованием, в частности, автомобилями, тепловизорами, прожекторами и т. д. Юрий Игнат Спикер ВС ВСУ

Он отметил, что российских «Шахедов» меньше не становится, поэтому нужно наращивать возможности мобильных огневых групп.

Это то, что мы можем делать здесь, в Украине, и ожидать наших партнеров дополнительных систем, которые могут эффективно уничтожать российские дроны.

Кроме этого, Игнат в очередной раз отметил важность наращивания средств РЭБ.

Зеленский отчитывался об успехах украинских ВС

В своем вечернем видеообращении Зеленский отметил, что мобильные огневые группы ВС работают феноменально эффективно.

Только с минувшего вечера и до утра сегодня удалось уничтожить сорок «шахедов» – большинство из применявшихся Россией. Почти весь этот результат наших мобильных огневых групп. В разных регионах – Киевщина, Житомирщина, Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская области, наша Днепровщина.

Президент поблагодарил каждого воина, которые и сейчас, и ежесуточно – на боевом дежурстве, спасают нашу инфраструктуру, наших людей.

С начала года и по настоящее время сбито уже 359 «шахедов». Меткость наших защитников неба, работа РЭБ, поддержка каждого из наших партнеров по воздушному щиту – это буквально спасение жизней.