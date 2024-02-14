ЗСУ збільшують кількість антидронових мобільних груп — Ігнат

Україна працює над збільшенням мобільних вогневих груп, які знищують російські дрони. Долучаються до цієї важливої справи і місцеві громади.

Мобільні вогневі групи проти дронів посилять – Ігнат

Україна збільшує кількість та якість мобільних вогневих груп, щоб ефективно протистояти дроновим атакам ворога.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ми збільшуємо мобільні вогневі групи не тільки в кількості, збільшується їх якість та ефективність використання. Долучаються і місцеві громади для того, щоб оснащувати їх додатковим обладнанням, зокрема автомобілями, тепловізорами, прожекторами тощо. Юрій Ігнат Речник ПС ЗСУ

Він зауважив, що російських «Шахедів» менше не стає, тому треба нарощувати спроможності мобільних вогневих груп.

Це те, що ми можемо робити тут, в Україні, і очікувати від наших партнерів додаткових систем, які можуть ефективно знищувати російські дрони.

Крім цього, Ігнат вкотре наголосив на важливості нарощування засобів РЕБ.

Зеленський звітував про успіхи українських ПС

У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський наголосив, що мобільні вогневі групи ПС працюють феноменально ефективно.

Лише від минулого вечора й до ранку сьогодні вдалося знищити сорок «шахедів» – більшість із застосованих Росією. Майже увесь цей результат – наших мобільних вогневих груп. У різних регіонах – Київщина, Житомирщина, Вінниччина, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська області, наша Дніпровщина.

Президент подякував кожному воїну, які й зараз, і щодоби – на бойовому чергуванні, рятують нашу інфраструктуру, наших людей.

Від початку року й по цей час збито вже 359 «шахедів». Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита – це буквально порятунок життів.