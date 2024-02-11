Повітряні сили збили 359 російських "шахедів" з початку року — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили збили 359 російських "шахедів" з початку року — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив цифру успішної роботи Повітряних сил ЗСУ з початку 2024 року.

Зеленський звітував про успіхи українських ПС

У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський наголосив, що мобільні вогневі групи ПС працюють феноменально ефективно.

Лише від минулого вечора й до ранку сьогодні вдалося знищити сорок «шахедів» – більшість із застосованих Росією. Майже увесь цей результат – наших мобільних вогневих груп. У різних регіонах – Київщина, Житомирщина, Вінниччина, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська області, наша Дніпровщина.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент подякував кожному воїну, які й зараз, і щодоби – на бойовому чергуванні, рятують нашу інфраструктуру, наших людей.

Від початку року й по цей час збито вже 359 «шахедів». Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита – це буквально порятунок життів.

Зеленський пообіцяв, що мобільні вогневі групи будуть ще більш ефективними, а ще більше регіонів України отримають захисні системи РЕБ.

Я дякую всім, хто від 24 лютого б’ється і працює, щоб зміцнити Україну! Дякую усім, хто в Україні та разом з Україною. Слава Україні!

Повітряні сили озвучили деталі атаки РФ по Україні

Зазначається, що ці ударні безпілотники у ніч проти 11 лютого противник запускав з районів Балаклава та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби, — розповіли військові.

Загалом в результаті бойової роботи було знищено 40 ворожих дронів.

"Шахеди" росіян ПС знищували у дев'яти областях. А саме у межах:

  • Київської,

  • Вінницької,

  • Житомирської,

  • Кіровоградської,

  • Миколаївської,

  • Черкаської,

  • Одеської,

  • Дніпропетровської,

  • Херсонської областей.

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