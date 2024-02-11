Повітряні сили збили 359 російських "шахедів" з початку року — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив цифру успішної роботи Повітряних сил ЗСУ з початку 2024 року.
Зеленський звітував про успіхи українських ПС
У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський наголосив, що мобільні вогневі групи ПС працюють феноменально ефективно.
Президент подякував кожному воїну, які й зараз, і щодоби – на бойовому чергуванні, рятують нашу інфраструктуру, наших людей.
Від початку року й по цей час збито вже 359 «шахедів». Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита – це буквально порятунок життів.
Зеленський пообіцяв, що мобільні вогневі групи будуть ще більш ефективними, а ще більше регіонів України отримають захисні системи РЕБ.
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Зазначається, що ці ударні безпілотники у ніч проти 11 лютого противник запускав з районів Балаклава та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.
До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби, — розповіли військові.
Загалом в результаті бойової роботи було знищено 40 ворожих дронів.
"Шахеди" росіян ПС знищували у дев'яти областях. А саме у межах:
Київської,
Вінницької,
Житомирської,
Кіровоградської,
Миколаївської,
Черкаської,
Одеської,
Дніпропетровської,
Херсонської областей.
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