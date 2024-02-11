На Київщині вночі працювала ППО — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

На Київщині вночі працювала ППО — що відомо

Київська ОВА
ППО
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Уночі 11 лютого російські війська намагалися атакувати Київ ударними дронами, проте сили ППО знищили їх на підступах до столиці. В області внаслідок падіння уламків виникла пожежа.

Дрони намагалися атакувати Київ

За даними КОВА, внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств області виникла пожежа.

Пошкоджені складські приміщення, СТО, ангар, адмінбудівля підприємства, легковий автомобіль та навантажувач.

Жертв та постраждалих серед населення немає.

Київська МВА повідомляє, що метою атаки ударних БпЛА "Shahed" був Київ. Повітряна тривога в столиці тримала майже 2 години.

Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста!

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив, що 50% знищених цілей на Київщині було збито мобільними вогневими групами

Атака дронів 11 лютого

У ніч на 11 лютого окупанти завдали удару 45-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з районів Балаклава та мис Чауда з Криму.

Сили ППО знищили 40 «шахедів» у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

У Миколаєві через влучання виникла пожежа на відкритій території інфраструктурного об'єкта. Також пошкоджень зазнали адміністративна будівля, житлові будинки, автомобілі, газопровід.

Одна людина поранена.

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