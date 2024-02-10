Сили ППО вночі знищили над Україною 23 "шахеди"

Росія атакувала Україну 31 ударним БпЛА типу “Shahed-136/131”. Українська протиповітряна оборона знищили 23 з них над двома областями.

Атака дронів 10 лютого

Повітряні сили повідомляють, що російські війська запустили дрони з Балаклави та мису Чауда у Криму та Курської області РФ.

Основними напрямками удару були Одещина та Харківщина.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи знищено 23 «шахеди» у межах Одеської та Харківської областей.

Наслідки атаки дронів

В Одеській області внаслідок нічної ворожої атаки дронів поранено 4 людей.

Всі 9 «шахедів» знищили підрозділи протиповітряної оборони, проте уламками одного зі збитих БпЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури Одеси.

Також ворог атакував припортову інфраструктуру Подунав’я. Сили ППО знищили 12 дронів.

РФ завдала удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла: понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи.

На території Ізмаїльського району через падіння уламків збитого дрона виникла пожежа приватного будинка і гаража.

У Харкові дрони атакували цивільну інфраструктуру. ДСНС вдалося локалізувати пожежу в житловому кварталі, врятувавши від поширення вогню 25 будинків.

В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей: семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики.

В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.