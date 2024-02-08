Армія РФ обстріляла з дронів Берислав. Є загиблі

8 лютого під Бериславом правоохоронці виявили палаючий автомобіль з тілами двох загиблих людей. Ймовірно, у транспорт влучив російський дрон-камікадзе.

Обстріл з дрона: під Бериславом загинули люди

На автодорозі неподалік Берислава Херсонської області правоохоронці виявили тіла двох загиблих людей у палаючому авто: у транспорт, скоріше за все, влучив безпілотник

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура у Telegram.

8 лютого близько 16:00 на автодорозі неподалік міста Берислав правоохоронці виявили палаючий автомобіль всередині якого є тіла двох загиблих людей. Ймовірно у транспорт влучив дрон-камікадзе. Інші подробиці події встановлюються.

Крім того, в лікарню потрапив мешканець Білозерської громади. Він отримав травму внаслідок російської атаки: у момент обстрілу чоловік намагався дістатися до укриття.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Армія РФ обстріляла Херсонщину

За минулу добу противник здійснив 41 обстріл, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.Також здійснив ракетний удар. По місту Херсон ворог спрямував 64 снаряди, — повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, у Бериславському районі ворог влучив по навчальних закладах та дитячому садку. Безпосередньо у Херсоні росіяни вдарили по гуртожитку та підприємству.

Через російську агресію шість людей дістали поранення, — додав Прокудін. Поширити

31 січня російські військові атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Під ударом опинилось подружжя.

Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, 65-річний чоловік та 62-річна жінка їхали містом на мотоциклі, коли військові РФ скинули на них два вибухові предмети.

Потерпілих шпиталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний.

За інформацією у Telegram Херсонської обласної прокуратури, атака російської армії відбулась близько 13:25. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.