У Бериславі військові РФ скинули з дрона вибухівку на мотоцикл з цивільними

Російські війська у Бериславі на Херсонщині скинули вибухівку на мотоцикл, в якому їхали люди. Поранення отримали подружжя.

Що відомо про обстріл РФ Берислава

31 січня російські військові атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Під ударом опинилось подружжя.

Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, 65-річний чоловік та 62-річна жінка їхали містом на мотоциклі, коли військові РФ скинули на них два вибухові предмети.

Потерпілих шпиталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний.

За інформацією у Telegram Херсонської обласної прокуратури, атака російської армії відбулась близько 13:25. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Берислава Херсонської області

Берислав Херсонської області постійно перебуває під обстрілами російських військ, які окупували Херсонську область після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Наприклад, 18 вересня 2023 року росіяни атакували Берислав Херсонської області з безпілотника, скинувши вибухівку біля автовокзалу. Тоді постраждали чотири місцеві жителі.

А в листопаді минулого року внаслідок російського обстрілу Берислава в Херсонській області загинув чоловік, якого росіяни атакували з безпілотника, коли він їхав на велосипеді. Жінка отримала поранення.