В Бериславе военные РФ сбросили с дрона взрывчатку на мотоцикл с гражданскими

Российские войска в Бериславе Херсонской области сбросили взрывчатку на мотоцикл, в котором ехали люди. Ранения получили супруги.

Что известно об обстреле РФ Берислава

31 января российские военные атаковали Берислав Херсонской области из беспилотника. Под ударом оказались супруги.

Как сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, 65-летний мужчина и 62-летняя женщина ехали по городу на мотоцикле, когда военные РФ сбросили на них два взрывных предмета.

Пострадавших госпитализировали с взрывными травмами и обломочными ранениями. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

По информации Telegram Херсонской областной прокуратуры, атака российской армии произошла около 13:25. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Берислава Херсонской области

Берислав Херсонской области постоянно находится под обстрелами российских войск, оккупировавших Херсонскую область после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

К примеру, 18 сентября 2023 года россияне атаковали Берислав Херсонской области с беспилотника, сбросив взрывчатку у автовокзала. Тогда пострадали четыре местных жителя.

А в ноябре прошлого года в результате российских обстрелов Берислава в Херсонской области погиб мужчина, которого россияне атаковали с беспилотника, когда он ехал на велосипеде. Женщина получила ранения.