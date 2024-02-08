Армия РФ обстреляла с дронов Берислав. Есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла с дронов Берислав. Есть погибшие

Херсонская обласная прокуратура
Берислав
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8 февраля под Бериславом правоохранители обнаружили горящий автомобиль с телами двух погибших. Вероятно, в транспорт попал российский дрон-камикадзе.

Обстрел с дрона: под Бериславом погибли люди

На автодороге недалеко от Берислава Херсонской области правоохранители обнаружили тела двух погибших людей в горящем авто: в транспорт, скорее всего, попал беспилотник

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура в Telegram.

8 февраля около 16:00 на автодороге недалеко от города Берислав правоохранители обнаружили горящий автомобиль, внутри которого были тела двух погибших людей. Вероятно в транспорт попал дрон-камикадзе. Остальные подробности происшествия устанавливаются.

Кроме того, в больницу попал житель Белозерской громады. Он получил травму в результате российской атаки: в момент обстрела мужчина пытался добраться до укрытия.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Армия РФ обстреляла Херсонщину

За минувшие сутки противник совершил 41 обстрел, выпустив 164 снаряда, с применением артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. Также совершил ракетный удар. По городу Херсон враг направил 64 снаряда, сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В частности, в Бериславском районе враг попал по учебным заведениям и детскому саду. Непосредственно в Херсоне россияне ударили по общежитию и предприятию.

Из-за российской агрессии шесть человек получили ранения, — добавил Прокудин.

31 января российские военные атаковали Берислав Херсонской области из беспилотника. Под ударом оказались супруги.

Как сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, 65-летний мужчина и 62-летняя женщина ехали по городу на мотоцикле, когда военные РФ сбросили на них два взрывных предмета.

Пострадавших госпитализировали с взрывными травмами и обломочными ранениями. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

По информации Telegram Херсонской областной прокуратуры, атака российской армии произошла около 13:25. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

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