Армія РФ атакувала дронами цивільну інфраструктуру Харкова

Росія вчергове обстріляла Харків безпілотниками типу “Шахед”. Атака на місто почалася близько 23.00 9 лютого.
Росія вдарила “Шахедами” по Харкову
Окупаційні війська 9 лютого ввечері вдарили "Шахедами" по Харкову, у місті постраждала цивільна інфраструктура.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Синєгубов уточнив, що окупанти завдали ударів "Шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку.
У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура.У Великому Бурлуці окупанти також влучили у цивільний об‘єкт – кафе.
Росія знову атакує Харків
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив мешканців регіону про загрозу застосування ворожих дронів-камікадзе.
Пізніше Синєгубов розказав про влучання у об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова. Постраждалих поки що немає.
Удари по Харкову підтвердив і міський голова Ігор Терехов.
Харків знову під ударом. Попередньо – «шахедами». Є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.
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