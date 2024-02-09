Армія РФ атакувала дронами цивільну інфраструктуру Харкова

Росія вчергове обстріляла Харків безпілотниками типу “Шахед”. Атака на місто почалася близько 23.00 9 лютого.

Росія вдарила “Шахедами” по Харкову

Окупаційні війська 9 лютого ввечері вдарили "Шахедами" по Харкову, у місті постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура. О.Синєгубов Голова ХОВА

Синєгубов уточнив, що окупанти завдали ударів "Шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку.

У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура.У Великому Бурлуці окупанти також влучили у цивільний об‘єкт – кафе.

Росія знову атакує Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив мешканців регіону про загрозу застосування ворожих дронів-камікадзе.

Пізніше Синєгубов розказав про влучання у об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова. Постраждалих поки що немає.

Удари по Харкову підтвердив і міський голова Ігор Терехов.