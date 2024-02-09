Армия РФ атаковала дронами гражданскую инфраструктуру Харькова

Россия в очередной раз обстреляла Харьков беспилотниками типа "Шахед". Атака на город началась около 23:00 9 февраля.
Россия ударила "Шахедами" по Харькову
Российские оккупационные войска 9 февраля вечером ударили "Шахедами" по Харькову, в городе пострадала гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли удары "Шахедами" по Харькову и Великому Бурлуку.
В Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект – кафе.
Россия снова атакует Харьков
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил жителей региона об угрозе применения вражеских дронов-камикадзе.
Позже Синегубов рассказал о попадании в объект гражданской инфраструктуры Основ’янского района Харькова. Пострадавших пока нет.
Удары по Харькову подтвердил и мэр Игорь Терехов.
Харьков снова под ударом. Предварительно – «шахедами». Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушении уточняется.
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