Армия РФ атаковала дронами гражданскую инфраструктуру Харькова

Россия в очередной раз обстреляла Харьков беспилотниками типа "Шахед". Атака на город началась около 23:00 9 февраля.

Россия ударила "Шахедами" по Харькову

Российские оккупационные войска 9 февраля вечером ударили "Шахедами" по Харькову, в городе пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Харьков под вражескими ударами. В городе есть серия взрывов. Шахеды. Под ударом гражданская инфраструктура. А.Синегубов Председатель ХОВА

Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли удары "Шахедами" по Харькову и Великому Бурлуку.

В Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект – кафе.

Россия снова атакует Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил жителей региона об угрозе применения вражеских дронов-камикадзе.

Позже Синегубов рассказал о попадании в объект гражданской инфраструктуры Основ’янского района Харькова. Пострадавших пока нет.

Удары по Харькову подтвердил и мэр Игорь Терехов.