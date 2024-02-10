РФ вдарила дронами по Харкову. Є загиблі, серед них діти
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ вдарила дронами по Харкову. Є загиблі, серед них діти

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
У Харкові зросла кількість жертв атаки БПЛА РФ

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед загиблих троє дітей віком 7 і 4 років, а також немовля, якому було близько 6 місяців.

Удар ЗС РФ по Харкову

Унаслідок російської атаки дронів на Харків увечері 9 лютого загинуло семеро людей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, серед загиблих троє дітей: віком 7 і 4 років, а також немовля.

На жаль, кількість загиблих унаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи. Серед них троє дітей: 7, 4 років і дитина близько 6 місяців, — написав він.

Також він опублікував фото з місця подій.

Зазначимо, що інформацією про загиблих також поділилися в поліції Харківської області.

Як розповів раніше голова поліції Харківщини Володимир Тимошко, рятувальники продовжують гасіння, поліція на місці. Організовано охорону території, проводиться встановлення кількості мешканців до пожежі, огляд місць події, відбір зразків ДНК.

Роботи тривають, тому кількість постраждалих, на жаль, може збільшитися, — заявив він о 6 ранку.

Росія вдарила “Шахедами” по Харкову

Окупаційні війська 9 лютого ввечері вдарили "Шахедами" по Харкову, у місті постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура.

Синєгубов уточнив, що окупанти завдали ударів "Шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку.

У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура.У Великому Бурлуці окупанти також влучили у цивільний об‘єкт – кафе.

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