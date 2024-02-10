В Харькове возросло количество жертв атаки БПЛА РФ
Категория
Украина
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В Харькове возросло количество жертв атаки БПЛА РФ

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
В Харькове возросло количество жертв атаки БПЛА РФ
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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди погибших трое детей в возрасте 7 и 4 лет, а также младенец, которому было около 6 месяцев.

Удар ВС РФ по Харькову

В результате российской атаки дронов на Харьков вечером 9 февраля погибли семь человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, среди погибших трое детей: 7 и 4 лет, а также младенец.

К сожалению, количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи. Среди них трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев, — написал он.

Также он опубликовал фотографии с места событий.

Отметим, что информация о погибших также поделилась в полиции Харьковской области.

Как рассказал ранее глава полиции Харьковщины Владимир Тимошко, спасатели продолжают тушение, полиция на месте. Организована охрана территории, проводится установление количества жителей до пожара, осмотр мест происшествия, отбор образцов ДНК.

Работы продолжаются, поэтому количество пострадавших, к сожалению, может увеличиться, — заявил он в 6 утра.

Россия ударила "Шахедами" по Харькову

Оккупационные войска 9 февраля вечером ударили "Шахедами" по Харькову, в городе пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Харьков под вражескими ударами. В городе есть серия взрывов. Шахеды. Под ударом гражданская инфраструктура.

Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли удары "Шахедами" по Харькову и Великому Бурлуку.

В Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект — кафе.

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