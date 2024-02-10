Силы ПВО ночью уничтожили над Украиной 23 "шахеда"

Россия атаковала Украину 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 23 из них над двумя областями.

Атака дронов 10 февраля

Воздушные силы сообщают, что российские войска запустили дроны из Балаклавы и мыса Чауда в Крыму и Курской области РФ.

Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская области.

К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп воздушных сил и сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы уничтожены 23 «шахеда» в пределах Одесской и Харьковской областей.

Последствия атаки дронов

В Одесской области в результате ночной вражеской атаки дронов ранены 4 человека.

Все 9 «шахедов» уничтожили подразделения противовоздушной обороны, однако обломками одного из сбитых БПЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры Одессы.

Также враг атаковал припортовую инфраструктуру Подунавья. Силы ПВО уничтожили 12 дронов.

РФ нанесла удар по гражданской инфраструктуре Измаила: изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов, повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, разбиты фасады, крыши.

На территории Измаильского района из-за падения обломков сбитого дрона возник пожар частного дома и гаража.

В Харькове дроны атаковали гражданскую инфраструктуру. ГСЧС удалось локализовать пожар в жилом квартале, спас от распространения огня 25 домов.

В одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей: семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики.

В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена.