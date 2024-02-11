В Киевской области ночью работала ПВО — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

В Киевской области ночью работала ПВО — что известно

Киевская ОВА
ПВО
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Ночью 11 февраля российские войска пытались атаковать Киев ударными дронами, однако силы ПВО уничтожили их на подступах к столице. В области в результате падения обломков возник пожар.

Дроны пытались атаковать Киев

По данным КОВА, в результате падения обломков дронов на территории одного из предприятий области возник пожар.

Повреждены складские помещения, СТО, ангар, админздание предприятия, легковой автомобиль и погрузчик.

Жертв и пострадавших среди населения нет.

Киевская ГВА сообщает, что целью атаки ударных БПЛА "Shahed" был Киев. Воздушная тревога в столице держала около 2 часов.

Силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА "Shahed" противника, направлявшиеся на Киев, были поражены еще на подступах к городу!

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что 50% уничтоженных целей в Киевской области были сбиты мобильными огневыми группами

Атака дронов 11 февраля

В ночь на 11 февраля оккупанты нанесли удар 45 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из районов Балаклава и мыс Чауда из Крыма.

Силы ПВО уничтожили 40 шахедов в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В Николаеве из-за попадания возник пожар на открытой территории инфраструктурного объекта. Также повреждения получили административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод.

Один человек ранен.

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