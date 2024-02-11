В Киевской области ночью работала ПВО — что известно

Ночью 11 февраля российские войска пытались атаковать Киев ударными дронами, однако силы ПВО уничтожили их на подступах к столице. В области в результате падения обломков возник пожар.
Дроны пытались атаковать Киев
По данным КОВА, в результате падения обломков дронов на территории одного из предприятий области возник пожар.
Повреждены складские помещения, СТО, ангар, админздание предприятия, легковой автомобиль и погрузчик.
Жертв и пострадавших среди населения нет.
Киевская ГВА сообщает, что целью атаки ударных БПЛА "Shahed" был Киев. Воздушная тревога в столице держала около 2 часов.
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что 50% уничтоженных целей в Киевской области были сбиты мобильными огневыми группами
Атака дронов 11 февраля
В ночь на 11 февраля оккупанты нанесли удар 45 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из районов Балаклава и мыс Чауда из Крыма.
Силы ПВО уничтожили 40 шахедов в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.
В Николаеве из-за попадания возник пожар на открытой территории инфраструктурного объекта. Также повреждения получили административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод.
Один человек ранен.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-