Силы ПВО сбили 10 вражеских "шахедов" во время атаки РФ

Воздушные силы озвучили результаты своей работы во время атаки РФ

Как отмечается, в ночь на 9 февраля Россия нанесла удар 16 ударными БПЛА типа Shahed-136/131 с мыса Чауда в Крыму и Курской области РФ.

К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп воздушных сил и сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожены 10 "Шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Последствия ночной атаки РФ по Украине

9 февраля, российские войска предприняли очередную попытку атаковать несколько регионов страны дронами-камикадзе.

Сообщается, что в результате атаки были слышны взрывы в Харьковской области. Позже стало известно, что враг ударил по гостинице и жилым домам.

Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадки ресторана и 3-х легковых автомобилей, - сообщил глава Харьковской ОВА Поделиться

Пострадал гражданский мужчина-хранитель, медицинскую помощь оказали на месте.