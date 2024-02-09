Силы ПВО сбили 10 вражеских "шахедов" во время атаки РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 из 16 ударных беспилотников типа "Шахед", которыми россияне атаковали Украину ночью 9 февраля.
Воздушные силы озвучили результаты своей работы во время атаки РФ
Как отмечается, в ночь на 9 февраля Россия нанесла удар 16 ударными БПЛА типа Shahed-136/131 с мыса Чауда в Крыму и Курской области РФ.
К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп воздушных сил и сил обороны Украины.
В результате боевой работы уничтожены 10 "Шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.
Последствия ночной атаки РФ по Украине
9 февраля, российские войска предприняли очередную попытку атаковать несколько регионов страны дронами-камикадзе.
Сообщается, что в результате атаки были слышны взрывы в Харьковской области. Позже стало известно, что враг ударил по гостинице и жилым домам.
Пострадал гражданский мужчина-хранитель, медицинскую помощь оказали на месте.
В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.
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