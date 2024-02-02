Сбивают все. Украина получила еще две системы ПВО — Зеленский

2 февраля в Украину доставили еще две системы противовоздушной обороны, которые сыграют немаловажную роль в защите регионов нашей страны.

Украина имеет две новые системы ПВО

Украина 2 февраля получила еще две системы противовоздушной обороны. Они способны сбивать все воздушные цели противника.

Об этом сообщает в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

И главная новость за сегодня – новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не следует говорить публично. Но системы – которые сбивают все, – подчеркнул глава государства. Поделиться

Он добавил, что с помощью такого вооружения украинские воины будут защищать регионы страны.

Также Зеленский подчеркнул, что пока систем все еще недостаточно для полной защиты Украины, но ради этого "работают каждый день".

ПВО для Украины: что известно

Западные союзники Украины уже не раз предоставляли нашей стране системы противовоздушной обороны. В частности, они передавали вооружение, способное сбивать баллистические ракеты врага.

На сегодняшний день в распоряжении украинские защитники имеют лишь два типа таких зенитных ракетных комплексов, которые могут сбивать все цели, – это Patriot и SAMP/T.

Последний раз о поставках Patriot в Украину было известно 14 декабря прошлого года. Тогда такую ЗРК нашим военным передала Германия.