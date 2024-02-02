Силы ПВО сбили 11 вражеских дронов во время атаки РФ по Украине

Ночью 2 февраля россияне запустили по Украине 25 ударных беспилотников, около половины из них силам ПВО удалось уничтожить.

Воздушные силы озвучили количество сбитых дронов

Ночью россияне запустили по Украине 24 БпЛА типа Shahed-136/131 по направлениям: Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым. В частности, удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Силы обороны сбили 11 дронов. По данным Воздушных сил, по меньшей мере, семь ударных беспилотников ночью не достигли своих целей и были локационно потеряны.

Силы ПВО работали в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей.

Последствия атаки РФ по Украине

В ночь на 2 февраля Россия нанесла новый массированный дроновый удар по южным и центральным областям Украины.

Атака повредила одну из подстанций НЭК «Укрэнерго» — часть города осталась без света. Специалисты осматривают оборудование, после чего сразу приступят к аварийно-восстановительным работам.

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге без света остаются 40 тысяч абонентов. Также обесточены две шахты — под землей находятся более 100 рабочих. Часть из них уже поднялась на поверхность.

По данным главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича, ПВО отработало в городе Кропивницком и Кропивницком районе. Предварительно обошлось без пострадавших.