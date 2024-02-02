Сили ППО збили 11 ворожих дронів під час атаки РФ по Україні

Вночі 2 лютого росіяни запустили по Україні 25 ударних безпілотників, майже половину з них силам ППО вдалося знищити.

Повітряні сили озвучили кількість збитих дронів

Уночі росіяни запустили по Україні 24 БпЛА типу Shahed-136/131 з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим. Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Сили оборони збили 11 дронів. За даними Повітряних сил, щонайменше сім ударних безпілотників уночі не досягли своїх цілей та були локаційно втрачені.

Сили ППО працювали в межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

Наслідки атаки РФ по Україні

У ніч на 2 лютого Росія здійснила новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України.

Атака пошкодила одну з підстанцій НЕК «Укренерго» — частина міста залишилася без світла. Фахівці оглядають обладнання, після чого одразу розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Кривому Розі без світла наразі залишаються 40 тисяч абонентів. Також знеструмлені дві шахти — під землею перебувають понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню.

За даними голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича, ППО відпрацювала в місті Кропивницькому і Кропивницькому районі. Попередньо, минулося без постраждалих.