Сили ППО збили 14 "шахедів" під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 14 "шахедів" під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Російські окупанти випустили по Україні 20 "шахедів" і 3 балістичні ракети у ніч на 31 січня. Сили ППО знищили 14 ворожих дронів.

Повітряні сили озвучили кількість збитих цілей

Росіяни випустили 20 БпЛА типу "Shahed-136/131" з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ та мис Чауда — тимчасово окупований Крим.

Також ворог атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Криму та Воронезької області Росії.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпілотники було знищено в межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Наслідки атаки РФ по Україні

Зазначається, що підрозділами ППО збито 7 БпЛА типу "Shahed-131/136": 5 у Миколаївській та 2 в Кіровоградській області.

Внаслідок влучання у Баштанському районі Миколаївськоої області, пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина. Триває ліквідація пожежі.

Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації, — йдеться у повідомленні.

Також нагадаємо, що 30 січня у Харкові пролунала серія вибухів. Окупанти атакували місто й область за допомогою щонайменше шести ударних безпілотників. Зафіксовано влучання у житловий будинок, постраждало троє людей.

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