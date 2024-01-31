Сили ППО збили 14 "шахедів" під час нічної атаки РФ

Російські окупанти випустили по Україні 20 "шахедів" і 3 балістичні ракети у ніч на 31 січня. Сили ППО знищили 14 ворожих дронів.

Повітряні сили озвучили кількість збитих цілей

Росіяни випустили 20 БпЛА типу "Shahed-136/131" з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ та мис Чауда — тимчасово окупований Крим.

Також ворог атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Криму та Воронезької області Росії.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА, — йдеться у повідомленні. Поширити

Зазначається, що безпілотники було знищено в межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Наслідки атаки РФ по Україні

Зазначається, що підрозділами ППО збито 7 БпЛА типу "Shahed-131/136": 5 у Миколаївській та 2 в Кіровоградській області.

Внаслідок влучання у Баштанському районі Миколаївськоої області, пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина. Триває ліквідація пожежі.

Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації, — йдеться у повідомленні. Поширити

Також нагадаємо, що 30 січня у Харкові пролунала серія вибухів. Окупанти атакували місто й область за допомогою щонайменше шести ударних безпілотників. Зафіксовано влучання у житловий будинок, постраждало троє людей.